Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Минкульте хотят повысить пошлину на кино в 1,5 раз

Опубликовано 24.01.2017 в разделе комментариев 2

В Минкульте хотят повысить пошлину на кино в 1,5 раз

Министерство культуры России предлагает поднять стоимость прокатного удостоверения для фильмов в 1,5 тысячи раз, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на директора Фонда кино Антона Малышева.

По его словам, порог вхождения зарубежного кино на российский рынок на сегодняшний день достаточно низкий так как госпошлина, которую нужно заплатить при получении прокатного удостоверения, составляет всего 3,5 тыс. рублей. В Минкульте предлагают ее поднять до пяти миллионов рублей. «Это позволит очистить прокат от заметного числа иностранных фильмов низкого качества. Взамен у нас будет больше сеансов под наше кино», — сказал Малышев. Полученные деньги предлагается передавать Фонду кино и затем тратить на создание отечественных фильмов.

При этом он отметил, что стоимость прокатного удостоверения для российских картин так же поднимется до 5 млн руб., но отечественному кинематографу эти затраты «будут компенсированы».

Чиновник также отметил, что эту идею активно продвигает глава ведомства Владимир Мединский, который намерен официально представить эту инициативу на правительственном совете по кинематографии. Официальный представитель Минкульта никак не прокомментировал эту информацию.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Сергей Петров написал 24.01.2017 10:06
А что в результате? Повышение цен на билеты?
Они и так уже запредельные, хороший иностранный фильм или старый советский лучше с торрента качнуть и посмотреть дома в спокойной обстановке совершенно бесплатно. Даже если это экранка. А что касается современного россиянского кино, то эту муть даже бесплатно смотреть не хочется даже в самом лучшем качестве.
Ответить
прокатное удостоверение - не самая большая часть затрат прокатчиков
kerg написал 24.01.2017 10:05
Одна прокатная копия каждого фильма по закону сдается в Госфильмофонд строго на пленке. Перевод цифры на пленку куда затратнее.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нужны ли вам платные парковки в Крыму и Севастополе:
Результаты
Интернет-ТВ
Церковь продолжает "отжимать" Херсонес
Церковь продолжает "отжимать" Херсонес
23.01.2017
Игорь Стрелков: Италия и РФ &#8211; мистическая связь
Игорь Стрелков: Италия и РФ – мистическая св...
23.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Минкульте хотят повысить пошлину на кино в 1,5 раз (2)
Из собянинской Москвы готовятся выгнать собак (11)
Трамп разрушил тихоокеанский "евросоюз" и это только начало (10)
Кадыров признал отправку чеченцев в Сирию (1)
Покажут ли международной мониторинговой группе "дело Мухина"? (3)
Для сохранения языка, даже и государственного, нужны его носители (9)
По данным полиции, фальшивой является каждая десятая таблетка (2)
Валентина Великая не собирается создавать новых военных баз за границей (2)
Директор столичной школы и его заместитель 20 лет домогались и насиловали учениц (14)
Сырьевой империи не хватает тюрем (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Трамп подкрался как "песец истории" и цап! за оно за самое
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Исаакиевская война в Питере
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Дела мои такие
Дарья Митина Дарья Митина: Пoка у руля грефы, санкции будут вечными
Дарья Митина Дарья Митина: Шестнадцатая китайская запись
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss