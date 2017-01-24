В Минкульте хотят повысить пошлину на кино в 1,5 раз

Министерство культуры России предлагает поднять стоимость прокатного удостоверения для фильмов в 1,5 тысячи раз, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на директора Фонда кино Антона Малышева.

По его словам, порог вхождения зарубежного кино на российский рынок на сегодняшний день достаточно низкий так как госпошлина, которую нужно заплатить при получении прокатного удостоверения, составляет всего 3,5 тыс. рублей. В Минкульте предлагают ее поднять до пяти миллионов рублей. «Это позволит очистить прокат от заметного числа иностранных фильмов низкого качества. Взамен у нас будет больше сеансов под наше кино», — сказал Малышев. Полученные деньги предлагается передавать Фонду кино и затем тратить на создание отечественных фильмов.

При этом он отметил, что стоимость прокатного удостоверения для российских картин так же поднимется до 5 млн руб., но отечественному кинематографу эти затраты «будут компенсированы».

Чиновник также отметил, что эту идею активно продвигает глава ведомства Владимир Мединский, который намерен официально представить эту инициативу на правительственном совете по кинематографии. Официальный представитель Минкульта никак не прокомментировал эту информацию.