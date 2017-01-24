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Московский листок

Китай разместил межконтинентальные ракеты у российских границ

Опубликовано 24.01.2017 в разделе комментариев 0

Китай разместил межконтинентальные ракеты у российских границ

Китай разместил одну из трех бригад межконтинентальных баллистических ракет собственной разработки Dongfeng-41(DF-41) в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян, сообщает Global Times со ссылкой на гонконгские и тайваньские СМИ.

По данным издания, Китай намерен разместить в общей сложности три стратегических ракетных бригады DF-41. Одно из подразделений уже находится в городе Синьян в центральной провинции Хэнань. Вторая бригада якобы была размещена в городе Дацин в провинции Хэйлунцзян, а третья — в Синьцзян-Уйгурском районе на северо-западе Китая. Издание отмечает, что развертывание DF-41 было засекречено, информация о том, есть ли у Китая стратегические ракетные бригады DF-41, сколько их и где они размещены, отсутствует.

Некоторые СМИ полагают, что появление фотографий ракетных комплексов в китайском сегменте интернета может быть связано с инаугурацией президента США Дональда Трампа и являться реакцией Пекина на заявления Трампа по Китаю и его политики относительно Тайваня.

Известно, что трехступенчатая твердотопливная МБР DF-41 разработана китайской Академией технологий ракет-носителей. Предположительно, она оснащена разделяющейся головной частью, которая включает от 10 до 12 ядерных блоков индивидуального наведения. Дальность полета этих ракет может составлять до 14 тысяч километров.

 



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