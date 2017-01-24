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Московский листок

АвтоВАЗ не намерен отказываться от украинского авторынка

Опубликовано 24.01.2017 в разделе комментариев 0

АвтоВАЗ не намерен отказываться от украинского авторынка

Пресс-служба российского автоконцерна «АвтоВАЗ» заявила, что компания, вопреки слухам, не планирует прекращать поставку своих автомобилей на территорию Украины. Отмечается, что автомобили Lada будут поставляться в соседнюю страну согласно годовому плану. В сообщении отмечается, что политическая ситуация между странами никак не влияет на авторынок и не препятствует сотрудничеству.

Напомним, накануне ряд изданий опубликовал информацию о том, что украинские дилеры «АвтоВАЗа» перестали получать российские автомобили. Говорилось о том, что в наличии у дилеров уже нет модели Lada Kalina, а также внедорожников Lada 4×4, а универсалов Lada Largus осталось ограниченное количество.

 



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