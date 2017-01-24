В Киеве протестующие автомобилисты заблокировали въезды в город и подожгли шины

В Киеве активисты движения "Авто Евро Сила", требующие урегулирования транзита и временного ввоза автомобилей с иностранной регистрацией для личного пользования, частично заблокировали движение по Бориспольской, Одесской и Житомирской трассам, сообщается в Facebook движения. Акция протеста началась в 7 утра.

На Бориспольском КПП собралось около 35 человек. Они заблокировали две полосы движения и подожгли шины. В акции учувствуют в основном автомобили с иностранной регистрацией, с литовскими, польскими и словацкими номерами.

На въезде в Киев по житомирской трассе также собрались около 30 человек на 15 автомобилях. Они перекрыли одну полосу дороги, куда принесли шины. На месте акции уже образовалась пробка.

Также митингующие частично заблокировали въезд в украинскую столицу по одесской трассе, заняв две полосы из трех, на месте наблюдаются пробки. Протестующие принесли несколько десятков шин и жгут их.

«Это предупредительная акция. Сейчас по закону каждые 5 дней мы должны делать въезд- выезд из страны. А мы требуем увеличить количество дней, которые мы можем спокойно находиться в Украине. Уже внесен в ВР соответствующий законопроект № 5567 о годовой плате за пользование автомобилем. Мы требуем, чтобы он был принят. В 12 часов мы пойдем к Кабмину», - цитирует ГолосUA одного из протестующих.

Напомним, автомобилисты требуют немедленного принятия законопроекта №5567 который предполагает введение "условное частичного освобождения от налогообложения" ввезенных из-за границы автомобилей.