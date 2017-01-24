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Московский листок

Контракты Газпрома на 8 миллиардов рублей достались фирме из пяти человек

Опубликовано 24.01.2017 в разделе комментариев 1

Контракты Газпрома на 8 миллиардов рублей достались фирме из пяти человек

«Газпром» в рамках проекта «Сила Сибири» заключил 40 контрактов на общую сумму 7,9 миллиарда рублей с томским микропредприятием ООО «Томпромтранс», в штате которого числятся всего пять человек, передает Интерфакс. По заключенным договорам компания должна будет построить комплекс административных зданий, жилых, социальных и инфраструктурных объектов в городе Алдане.

На вопрос, как микропредприятию удалось выиграть крупные контракты, ее директор Евгений Лаврененко заявил агентству, что они подали документы в «Газпром» и «удовлетворили все их требования». По его словам, у компании имеется необходимая для выполнения работ техника, однако ей придется привлекать на исполнение контракта субподрядчиков, в том числе из других регионов России.

Компания "Томпромтранс" создана в 2012 году. Сейчас компанией владеет индивидуальный предприниматель Евгений Лаврененко 1978 года рождения. Скоринг системы "СПАРК-Интерфакс" относит ТПТ к микропредприятиям с численностью персонала до 5 человек. В 2014 году выручка компании составила 80 миллионов рублей. Однако после получения новой серии контрактов "Газпрома" компания может рассчитывать на попадание если не во вторую, то в третью десятку крупнейших российских подрядчиков по строительству объектов нефтегазового комплекса.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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В Газпроме так всегда.... уже никто и не удивляется
случайнозашел написал 24.01.2017 12:20
Глава ФАС России Игорь Артемьев назвал ужасным результат одного из тендеров &#171;Газпрома&#187; по закупке труб большого диаметра (ТБД), а саму компанию &#171;потрясающе неэффективной&#187;. Он обратил внимание, что по итогам конкурса на 7 миллиардов рублей, результаты которого были обнародованы 17 февраля, цена закупки практически не снизилась, а значительная часть заказа досталась не производителям, а компании-посреднику &#171;Трубные инновационные технологии&#187; Ивана Шабалова.
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