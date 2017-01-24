Контракты Газпрома на 8 миллиардов рублей достались фирме из пяти человек

«Газпром» в рамках проекта «Сила Сибири» заключил 40 контрактов на общую сумму 7,9 миллиарда рублей с томским микропредприятием ООО «Томпромтранс», в штате которого числятся всего пять человек, передает Интерфакс. По заключенным договорам компания должна будет построить комплекс административных зданий, жилых, социальных и инфраструктурных объектов в городе Алдане.

На вопрос, как микропредприятию удалось выиграть крупные контракты, ее директор Евгений Лаврененко заявил агентству, что они подали документы в «Газпром» и «удовлетворили все их требования». По его словам, у компании имеется необходимая для выполнения работ техника, однако ей придется привлекать на исполнение контракта субподрядчиков, в том числе из других регионов России.

Компания "Томпромтранс" создана в 2012 году. Сейчас компанией владеет индивидуальный предприниматель Евгений Лаврененко 1978 года рождения. Скоринг системы "СПАРК-Интерфакс" относит ТПТ к микропредприятиям с численностью персонала до 5 человек. В 2014 году выручка компании составила 80 миллионов рублей. Однако после получения новой серии контрактов "Газпрома" компания может рассчитывать на попадание если не во вторую, то в третью десятку крупнейших российских подрядчиков по строительству объектов нефтегазового комплекса.