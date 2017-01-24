Протоиерей считает неверующих - животными

Мнение протоиерея Дмитрия Смирнова, настоятеля храма святителя Митрофана Воронежского (г. Москва) о перспективах отношений с неверующими людьми. Фрагмент из беседы в рамках Свято-Михаиловских Православных Чтений в приходе в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость», г. Минск, 2005г.

- Новость не слишком свежая, но уж очень хороша, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - В общем, конечно, протоиерей имеет право на свою точку зрения. Высказывает мнение. Но ведь и мы по мнению первого зампреда Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства можем составить собственное мнение об истинном отношении православного клира к нам, сирым и убогим. В принципе, отношение хорошее, как к домашним животным. Спасибо.