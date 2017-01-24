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Московский листок

Протоиерей считает неверующих - животными

Опубликовано 24.01.2017 в разделе комментариев 4

Мнение протоиерея Дмитрия Смирнова, настоятеля храма святителя Митрофана Воронежского (г. Москва) о перспективах отношений с неверующими людьми. Фрагмент из беседы в рамках Свято-Михаиловских Православных Чтений в приходе в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость», г. Минск, 2005г.

- Новость не слишком свежая, но уж очень хороша, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - В общем, конечно, протоиерей имеет право на свою точку зрения. Высказывает мнение. Но ведь и мы по мнению первого зампреда Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства можем составить собственное мнение об истинном отношении православного клира к нам, сирым и убогим. В принципе, отношение хорошее, как к домашним животным. Спасибо.



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
сема написал 24.01.2017 13:06
неверующих нет,есть такая вера АТЕИЗМ, и она имеет, право на жизнь, так как у нас по конституции светское государство и с точки зрения моей веры, АТЕИСТА, попик несет полную чушь.
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(без названия)
стоик671 написал 24.01.2017 13:05
Если Гундяя придурковатый Лукашенко считает "мыслителем", то что говорить о попах Гундяя?
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Вся наоборот
В лад написал 24.01.2017 12:52
Двойку ему от Гундяева, ибо-"Мы овцы божьи"-Пс 99:3,77:52.
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(без названия)
Санек написал 24.01.2017 12:25
Казалось бы простой еврей, а какую хрень несет.
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Протоиерей считает неверующих - животными
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