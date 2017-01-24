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Московский листок

Генпрокуратура раскритиковала статью УК о нарушениях на митингах

Опубликовано 24.01.2017 в разделе комментариев 0

Генпрокуратура раскритиковала статью УК о нарушениях на митингах

Генеральная прокуратура направила в Конституционный суд негативный отзыв на принятый в 2014 году закон об уголовной ответственности нарушения порядка проведения митингов, сообщает газета «Коммерсант». Жалобу в КС подал осужденный по статье 212.1 УК РФ активист Ильдар Дадин, который утверждает, что закон нарушает право на свободу мирных собраний и выражения мнений, право не быть повторно осужденным за одно и то же действие, а также право на защиту и право считаться невиновным, пока вина не установлена судом.

"Неоднократность совершения правонарушений не может рассматриваться как обстоятельство, повышающее степень опасности таких действий до уровня, характерного для преступлений", - говорится в отзыве заместителя генпрокурора Владимира Малиновского в ответ на запрос Конституционного суда.

Позицию КС поддержали эксперты Дальневосточного федерального университета. В заключении вуза отмечается, что "криминализация неоднократного нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (без наступления последствий и указания на них в уголовном законе), как оно описано в ст. 212.1 УК РФ, необоснованна". Причиной называется то, что "отсутствуют два важнейших критерия криминализации — необходимая и достаточно высокая степень общественной опасности деяния и причинение вреда охраняемым законом общественным отношениям". Кроме того, по мнению экспертов университета, статья нарушает принцип, согласно которому никто не может быть дважды наказан за одно и то же преступление.

Напомним, Ильдар Дадин стал первым осужденным по статье 212.1 УК РФ. В декабре 2015 года был приговорен к трем годам лишения свободы. Позднее срок был сокращен до 2,5 лет. Максимальной санкцией за данное преступление является лишение свободы сроком на пять лет.

Сегодня, 24 января Конституционный суд рассмотрит жалобу Дадина на статью 212.1 Уголовного кодекса.

 



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