Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Суд не принял к сведению фальсификации, зафиксированные видеокамерами

Опубликовано 24.01.2017 в разделе комментариев 0

Суд не принял к сведению фальсификации, зафиксированные видеокамерами

Сегодня Верховный суд Татарстана отказал в иске председателю регионального отделения партии «Яблоко» Руслану Зинатуллину об отмене результатов выборов в Госдуму РФ по Центральному одномандатному округу республики. 

Заявитель считает, что количество избирателей, пришедших на выборы, было меньше, чем указывают избирательные комиссии. Это подтверждают видеозаписи с камер наблюдения на 60 избирательных участках Татарстана, предоставленные Центральной избирательной комиссией. Их отсмотрели представители «Яблока». В партии считают, что явка в этом округе была завышена не менее чем на 30%. 

Однако судья Эдуард Каминский заявил, что видеозаписи с камер наблюдения, установленные в соответствии с законом, не являются значимыми доказательствами по делу и не могут повлиять на решение суда. 

Суд также отказался приобщить к делу копии видеозаписей на 60 компакт-дисках и отклонил ходатайство о привлечении участковых избирательных комиссий в качестве ответчиков, не привлекли их и в качестве заинтересованных лиц. 

Руслан Зинатуллин заявил отвод судье, усомнившись в его объективности и беспристрастности. Судья рассмотрел отвод и отказал в его удовлетворении. 

«Зачем тогда вообще камеры видеонаблюдения, если даже Верховный суд республики считает, что записи с них неубедительны и не играют никакой роли? И как можно доверять суду, если решение принято заранее, наши аргументы априори не берутся в расчет?» — недоумевает Руслан Зинатуллин.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нужны ли вам платные парковки в Крыму и Севастополе:
Результаты
Интернет-ТВ
Протоиерей считает неверующих - животными
Протоиерей считает неверующих - животными
24.01.2017
Игорь Стрелков: Италия и РФ &#8211; мистическая связь
Игорь Стрелков: Италия и РФ – мистическая св...
23.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Суд не принял к сведению фальсификации, зафиксированные видеокамерами (0)
Генпрокуратура раскритиковала статью УК о нарушениях на митингах (0)
Протоиерей считает неверующих - животными (4)
Контракты Газпрома на 8 миллиардов рублей достались фирме из пяти человек (1)
В Киеве протестующие автомобилисты заблокировали въезды в город и подожгли шины (0)
АвтоВАЗ не намерен отказываться от украинского авторынка (4)
Китай разместил межконтинентальные ракеты у российских границ (3)
В Минкульте хотят повысить пошлину на кино в 1,5 раз (3)
Из собянинской Москвы готовятся выгнать собак (39)
Трамп разрушил тихоокеанский "евросоюз" и это только начало (26)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Вoсемнадцатая китайская запись
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Есть ли социализм в Китае?
Максим Калашников Максим Калашников: Сирии мало? Еще и в Ливию надо?
Максим Калашников Максим Калашников: Сыновья "православного чекиста" выбирают Запад
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: ПростиТурция
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss