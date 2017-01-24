Суд не принял к сведению фальсификации, зафиксированные видеокамерами

Сегодня Верховный суд Татарстана отказал в иске председателю регионального отделения партии «Яблоко» Руслану Зинатуллину об отмене результатов выборов в Госдуму РФ по Центральному одномандатному округу республики.

Заявитель считает, что количество избирателей, пришедших на выборы, было меньше, чем указывают избирательные комиссии. Это подтверждают видеозаписи с камер наблюдения на 60 избирательных участках Татарстана, предоставленные Центральной избирательной комиссией. Их отсмотрели представители «Яблока». В партии считают, что явка в этом округе была завышена не менее чем на 30%.

Однако судья Эдуард Каминский заявил, что видеозаписи с камер наблюдения, установленные в соответствии с законом, не являются значимыми доказательствами по делу и не могут повлиять на решение суда.

Суд также отказался приобщить к делу копии видеозаписей на 60 компакт-дисках и отклонил ходатайство о привлечении участковых избирательных комиссий в качестве ответчиков, не привлекли их и в качестве заинтересованных лиц.

Руслан Зинатуллин заявил отвод судье, усомнившись в его объективности и беспристрастности. Судья рассмотрел отвод и отказал в его удовлетворении.

«Зачем тогда вообще камеры видеонаблюдения, если даже Верховный суд республики считает, что записи с них неубедительны и не играют никакой роли? И как можно доверять суду, если решение принято заранее, наши аргументы априори не берутся в расчет?» — недоумевает Руслан Зинатуллин.