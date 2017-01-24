На МКАДе неизвестный выстрелил из травматики в лицо женщине-водителю

Столичная полиция разыскивает мужчину, ранившего из травматического пистолета женщину-водителя, в ходе дорожного конфликта на востоке МКАД, передает ТАСС. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ, инцидент произошел около 09:00 по московскому времени на 106-м км МКАД.

Неизвестный, предположительно из травматического пистолета, ранил женщину-водителя после чего скрылся с места происшествия. Потерпевшая с травмой лица в городскую клиническую больницу имени Ф. И. Иноземцева (ГКБ №36). На месте ЧП работают сотрудники полиции, принимаются меры для поиска злоумышленника.

Как сообщил агентству источник в медицинских кругах столицы, пострадавшей от выстрела оказалась 42-летняя жена бизнесмена Михаила Лернера Светлана.

"Светлана Лернер ранена в область лица из травматического пистолета. Женщина получила касательную рану губы и направлена в ГКБ номер 36", - сказал источник.

Предприниматель Михаил Лернер, бывший бизнес-партнер Анатолия Чубайса, был осужден в 2014 году Дорогомиловским судом Москвы на шесть лет заключения за особо крупное мошенничество. Сейчас он отбывает срок в тюрьме.