В Москве задержали пикетов в поддержку Дадина

В Москве 24 января полицией были задержаны четверо участников одиночных пикетов в поддержку Дадина. По данным портала ОВД-Инфо, на данный момент задержаны: Кирилл Гилеров, Камиль Сукаев, Ольга Мазурова, Мария Рябикова. Их везут в ОВД Тверской. Известно, что в Санкт-Петербурге у здания Конституционного Суда также прошли одиночные пикеты в поддержку Дадина. По данным регионального МВД, пикетирующих никто не задерживает.

Напомним, сегодня Конституционный суд приступил к рассмотрению жалобы Дадина на статью 212.1 Уголовного кодекса РФ «неоднократные нарушения установленного порядка организации либо проведения митингов, демонстраций», по которой он единственный отбывает наказание. Оппозиционер требует признать несоответствующей основному закону статью, которая вводит уголовную ответственность за несогласованные с властями акции.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура и эксперты Дальневосточного университета, к которым Конституционный суд РФ (КС) обратился за отзывами по жалобе Ильдара Дадина, поддержали позицию активиста относительно статьи 212.1 УК РФ.