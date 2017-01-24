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Московский листок

Собянин заявил о сокращении столичных пробок на четверть

Опубликовано 24.01.2017 в разделе комментариев 0

Собянин заявил о сокращении столичных пробок на четверть

Москвичи стали на четверть меньше времени проводить в пробках благодаря решениям столичного правительства по улучшению транспортной ситуации в городе, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня мы констатируем, что (с 2010 года) почти на четверть снизилось время, которое тратили москвичи в пробках, вполовину снизилось количество ДТП на дорогах Москвы, значительно улучшилось движение общественного транспорта", - цитирует чиновника Интерфакс.

По его словам, за последние годы в Москве и Подмосковье появилось по миллиону новых машин. «Если бы мы никаких мер не принимали, мы бы давно встали в транспортном коллапсе. Тем не менее, этого не произошло», - отметил мэр.

Он отметил, что во многом этому способствовало строительство новых дорог, линий метро, обновление подвижного состава общественного транспорта, внедрение системы видеонаблюдения и платных парковок в отдельных районах Москвы.

В свою очередь заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил на заседании президиума, что по сравнению с 2010 годом в прошлом году число ДТП в Москве сократилось на 46% (с 609 тыс. до 329 тыс.), на 13% выросла средняя скорость движения автотранспорта (с 45 до 51 км/ч), на 24% повысился уровень выполнения расписания наземного общественного транспорта (с 76% до 94%).

 



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