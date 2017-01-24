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Московский листок

В Кремле не увидели угрозы в китайских ракетах у границ с Россией

Опубликовано 24.01.2017 в разделе комментариев 4

В Кремле не увидели угрозы в китайских ракетах у границ с Россией

В Кремле не видят угрозы в размещении Китаем межконтинентальных баллистических ракет на границе с Россией, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Китай является стратегическим союзником России.

«Китай является нашим союзником, стратегическим союзником, нашим партнером, партнером и в политическом, и в торгово-экономическом плане. Мы дорожим нашими отношениями. Безусловно, какие-либо действия в плане развития вооруженных сил Китая, если эта информация соответствует действительности, военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны», - заявил Песков.

Ранее СМИ сообщили о том, что Китай разместил одну из трех бригад межконтинентальных баллистических ракет DF-41 в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян.

DF-41 — твердотопливная грунтовая мобильная МБР с максимальной дальностью полета более 10 тысяч километров, оснащенная разделяющимися боевыми блоками индивидуального наведения.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: (без названия)
грабли написал 24.01.2017 17:28
Гитлер также был стратегическим союзником и концентрацию германских войс на границе не замечали до 4.00, 22 июня. А потом оказалось , что он , падла, вовсе не союзник.
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(без названия)
Пилот "прост" написал 24.01.2017 17:24
Больше кажется, что все это согласовано с нами и сделано для возможности прикрытия нашими пво в случае чего.У них там пара крупных промышленных районов с высокотехнологичными производствами которые так и так надо ПВО прикрывать.Вот они и сэкономили - ракеты под уже существующий "зонтик" спихнули.В данном случае Кремль отреагировал правильно.Тот факт,что невдалеке от границы размещают ракеты большой дальности как раз говорит,что целью этих ракет является не Россия.Ибо не один безумец не будет размещать ракеты межконтинентальной дальности под боком у вероятного противника.там где их проще уничтожить.Вот массивное развертывание ракет малой и средней дальности вкупе с увеличением производства танков и в целом усилением сухопутных войск было бы тревожным сигналом.
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(без названия)
Пофигист 60 написал 24.01.2017 17:18
Думаешь забанили? Нет, отсосали.
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(без названия)
Левон Казарян написал 24.01.2017 16:59
"В Кремле не увидели угрозы в китайских ракетах у границ с Россией"
- - - - - - -
Это может означать согласие на запуск китайских ракет по США, через территорию России.
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