"В Кремле не увидели угрозы в китайских ракетах у границ с Россией"

В Кремле не видят угрозы в размещении Китаем межконтинентальных баллистических ракет на границе с Россией, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Китай является стратегическим союзником России.

«Китай является нашим союзником, стратегическим союзником, нашим партнером, партнером и в политическом, и в торгово-экономическом плане. Мы дорожим нашими отношениями. Безусловно, какие-либо действия в плане развития вооруженных сил Китая, если эта информация соответствует действительности, военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны», - заявил Песков.

Ранее СМИ сообщили о том, что Китай разместил одну из трех бригад межконтинентальных баллистических ракет DF-41 в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян.

DF-41 — твердотопливная грунтовая мобильная МБР с максимальной дальностью полета более 10 тысяч километров, оснащенная разделяющимися боевыми блоками индивидуального наведения.