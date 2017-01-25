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Московский листок

Ну какой же он антисемит... Может, просто дурак?

Опубликовано 25.01.2017 в разделе комментариев 5

единая россия евреи холокост антисемитизм
Ну какой же он антисемит... Может, просто дурак?

Глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин назвал слова вице-спикера Госдумы от "Единой России" Толстого «открытым антисемитизмом» и потребовал реакции Госдумы.

На пресс-конференции Петр Толстой прокомментировал протесты вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ. «Люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах — на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек», — заявил он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не увидел антисемитизма в словах своего заместителя.

- Конечно, это кровавый Сталин говорил, что сын за отца не ответчик, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - А вот вице-спикер Думы считает, что внуки и правнуки не только отвечают, но и продолжают дело своих предков по материнской линии. Ну какой же это антисемитизм? Это такой художественный образ. Juden und Kommissaren. Царя вот еще убили, храмы все пожгли да повзрывали, монахинь снасильничали и выпили всю воду в кране...

Число людей, подписавшихся против передачи Исаакиевского собора в распоряжение церкви на портале Change.org 24 января перевалило за 200 тысяч. Вот как размножились внуки и правнуки "выскочивших из-за черты оседлости".

Впрочем, потомки "выскочивших из-за черты", видимо, проникли и в партию "Единая Россия", и даже в доверенные лица президента! 

«Во мне, – признался Станислав Говорухин, – что-то сопротивляется этому решению. Интуитивно. Наша страна на четверть мусульманская, и я сомневаюсь, что мусульманин с семьей посетит действующий православный храм. В музей пойдет, а в церковь – вряд ли. Мне кажется, мы отрезаем от знакомства с культурными ценностями целый пласт населения. И странно, конечно, что памятник всемирного значения оказался в собственности горсовета, который и решает теперь судьбу музея».

Также с критикой решения о передаче собора выступил единоросс, заместитель председателя комитета Александр Шолохов, отметив, что Исаакиевский собор никогда церкви не принадлежал и сейчас является самым доходным музеем страны, принося в казну около 100 млн рублей. По словам депутата, в 2015 году музейный комплекс, куда входят четыре собора, посетили 3,8 млн человек, из них почти 2,4 млн – туристы. «В то же время на богослужениях, которые там проводятся, присутствуют, как правило, не более 30 человек», – цитируют депутата на сайте Госдумы.

Зато коммунист Владимир Бортко уверен: «Все, что до сих пор передавали РПЦ, находится в сохранности и работает».

- Вот чей потомок Бортко в таком случае, - удивился Анатолий Баранов. - Оказывается, бассейн "Москва" в сохранности и работает? И туалет на углу Никольской и Красной площади тоже? Мне скажут - как ты можешт сравнивать отправления естественных надобностей с духовными? А я отвечу - Господь вдохнул душу в человека вместе с его задницей и дерьмом внутри! Как можно разделять телесное и духовное? Это ересь! Ибо по канонам православной церкви люди войдут в Царствие небесное целиком, телесно - а значит и с разными "неприличными" органами. И как можно разделить культурную и богослужебную функции Исаакиевского собора? Или отделить 100 миллионов рублей дохода от его собственника - сразу разница чувствуется, в казну или церкви... Что же до интереса депутата Петра Толстого к культурно-финансовым ценностям Петербурга, то можно б и напомнить, что избирался он в Люблино, в Москве. Вот где Исаакий и где марьинские поля аэрации, с которых в этом году фиксировалось несколько выбросов сероводорода? Между прочим, источник до сих пор не выявлен. Вот бы чем заняться депутату от округа, а не происками правнуков выходцев из черты оседлости. Которые еще и Христа распяли - как он только позабыл? Впрочем, главный большевик называл прапрадедушку Петра Толстого "зеркалом русской революции" - вот сейчас праправнук и опровергает...



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Всего комментариев к статье: 5
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Re:
Елка написал 25.01.2017 01:20
Любезный, ваше неравнодушие к алкогольной тематике выдает в вас человека в завязке. Не мучьте себя и окружающих своими комплексами, откройте бар, опрокиньте стопочку и будет вам счастье.
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тот неприятный момент,
Правдолюбченко написал 25.01.2017 01:06
когда оба хуже. В унитаз эту тему и поскорее.
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(без названия)
!!!TOT BOGTAKI-DA!& написал 25.01.2017 01:06
"Зато коммунист Владимир Бортко уверен: &#171;Все, что до сих пор передавали РПЦ, находится в сохранности и работает&#187;."
- Таки Я правильно сказал, что после того, как тупые, вечнопьяные роботы-матаголики выгнали своими мозолистыми, трясущимися от водки рабочими клешнями с предприятий парткомы-профкомы - таки возглавлять борьбу этих тупых, вечнопьяных роботов с капиталом - таки будут идиоты и подонки! То таки ни Великого Ленина ни Товарища Дзержинского во главе роботячего класса таки уже не будет, а сам таки роботячий класс - будет с-осать х у буржуя, таки он хател работать на хазяина) - то таки да! Кончился его гегемонизм, таки потому, что роботячий класс свой гегемонизм пропил, пропил и СССР и Коммунизм и свои таки заводы - все пропил! То таки да!
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евреи еще не хотят отдавать оккупированную Палестину
коренным написал 25.01.2017 00:51
жителям - палестинцам.
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(без названия)
Елка написал 25.01.2017 00:32
У Баранова вместо головы стог соломы. Он к чему бассейн Москва приплел? Напомнить о подвигах комиссаров? Иногда лучше жевать, чем говорить. Евреи тоже отличились - такую шумиху устроили, что теперь из каждого утюга люди узнают, что евреи не хотят отдавать собор церкви. Толстому бесплатный пиар устроили, ему теперь и на следующую избирательную кампанию тратиться не придется.
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