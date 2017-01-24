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Московский листок

Суд в Петербурге постановил снять доску адмиралу Колчаку

Опубликовано 24.01.2017 в разделе комментариев 1

Суд в Петербурге постановил снять доску адмиралу Колчаку

Смольненский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск горожан, признав незаконной установку мемориальной доски руководителю Белого движения во время Гражданской войны в России адмиралу Александру Колчаку и постановил ее демонтировать.

"Признать незаконным постановление правительства Санкт-Петербурга об установке мемориальной доски Колчаку и возложить на комитет по культуре правительства Санкт-Петербурга обязанности по ее демонтажу", - цитирует решение суда Интерфакс.

На заседании суда был озвучен текст постановления военного суда Забайкальского военного округа от 1999 года, на основании которого А.Колчак признан участником репрессий по отношению к населению России, а постановление о его расстреле - обоснованным. Верховный суд РФ позже подтвердил данное решение.

При этом, представители ответчиков — правительства Петербурга и городского комитета по культуре, а также историко-культурный центр "Белое дело" — просили в полном объеме отказать истцам, обращая внимание на то, что постановление об установке мемориальной доски не является актом внесудебной реабилитации А.Колчака.

Доска памяти русского военачальника и одного из лидеров Белого движения в годы Гражданской войны в России Колчака была установлена 12 ноября 2016 года в Петербурге на доме 3 по улице Большая Зеленина. Инициатором ее установки был мемориально-просветительский и историко-культурный центр "Белое дело". Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко утвердил установку доски.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик671 написал 24.01.2017 20:32
Почему остатки трупа Ленина воняют на Красной площади?
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