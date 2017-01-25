1917 - 2017: юбилею Революции - красная повестка дня!

В Москве состоялась пресс-конференция членов Координационного Совета, созданного для организации празднования 100-летнего юбилея Великой Октябрьской социалистической революции.

В декабре 2016 г. в Москве ряд левых политических партий и социальных движений (Общественное движение "Альтернативы", Объединенная коммунистическая партия, РОТ ФРОНТ, РКПК-РПК, Коммунисты России, РКСМ, Молодежный университет современного социализма, философские и исторические ассоциации и др.) приняли решение объединить усилия для координации мероприятий, приуроченных к 100-летнему юбилею Революции.

Мы предлагаем конструктивную альтернативу попыткам российской власти установить контроль над всей информационной повесткой юбилейного года Революции и извратить смысловое, идейное содержание Революции, Октября, навязать обществу ложные представление о роли этого исторического события для России и мира, продвигать выгодную для элиты, но крайне опасную для граждан идею «примирения» красных и белых под предводительством «белой» власти.