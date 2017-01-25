"В среду 25 января на очередном заседании Тверского суда г.Москвы по "делу о референдуме" может завершиться оглашение письменных доказательств обвинения и начаться допрос свидетелей. Об этом сообщил защитник экс-главреда газеты "Дуэль" Юрия Мухина и журналиста РБК Александра Соколова адвокат Алексей Чернышёв.

"На последнем заседании были "исследованы доказательства" с 6 по 15 тома. Прокурор посчитала достаточным огласить названия некоторых документов с указанием на номер тома и лист дела. О том, какое значение для дела и какое отношение к подсудимым имеют эти случайно выбранные названия протоколов и постановлений, гособвинитель не пояснил, хотя, судя по выражению её лица во время оглашения, она и сама этого не понимает. На один лист тратится всего несколько секунд, поэтому оставшиеся 5 томов гособвинитель может пролистать довольно быстро, после чего перейдет к допросу свидетелей обвинения. Однако как на основании такого "представления доказательств" суд может сделать какой-либо вывод о вине подсудимых, совершенно не ясно. Впрочем, и существо обвинения так и не было разъяснено ни следователем, ни прокурором, ни судом. И, видимо, не понято ими самими", - сообщил защитник.

"Это какие-то камлания над томами дела, по другому это не назовёшь. Гособвинитель явно не представляет, что именно напихано в дело. Ввиду едкой критики того, как она «оглашает доказательства», начала пробовать читать не только заголовки, но и тексты документов. Однако хватило прокурорши только на один том - 6-й. Что она читает и зачем, гособвинитель явно не понимала, поскольку начала читать постановления следователя (это же явно не доказательства), наконец прочла заключения экспертизы по газетам "Слова и дела", в которой эксперт не нашел никаких признаков экстремизма и подтвердил, что ИГПР "ЗОВ" занималась подготовкой референдума (а это доказательство заведомой незаконности преследования). Тома 7 и 8 она вообще отказалась «оглашать», поскольку «там нет доказательств обвинения», а с 9 тома, как и раньше, начала зачитывать только названия документов. А надо сказать, что в эти тома следователь подшила копии архивных судебных дел по газете «Дуэль» и других газет, по запрету АВН, по осуждению Мухина Савёловским судом и прочую макулатуру. То есть, документы из судебных дел, уже рассмотренных в судах начиная с 2008 года и никак не относящихся к тому, в чём обвиняют подсудимых. И поскольку прокурорша только зачитывала заголовки, то сумела за 2 часа и 15 минут «огласить» и дать что-то читающему Криворучко «рассмотреть» с 6-го по 15-й том - 10 томов, содержащих около 2700 листов, на большей части которых текст находится с двух сторон. То есть, прокурор зачитывал, а суд слушал письменные доказательства обвинения со средней скоростью 1 лист (две страницы) дела за 3 секунды", - сообщил Юрий Мухин.

Признанные политзаключенными журналист Александр Соколов, писатель Юрий Мухин, гражданский активист Валерий Парфенов и подполковник РВСН Кирилл Барабаш уже почти 1,5 года лишены свободы по обвинению в организации деятельности Инициативной группы по проведению референдума "За ответственную власть" (ИГПР "ЗОВ"), единственная цель которой заключалась принятии на всенародном референдуме поправок к Конституции и закона об оценке избирателями деятельности президента и депутатов. Инициатива референдума, оказывается, является экстремизмом, и за нее теперь грозит до 8 лет лагерей.

"Что интересно, 57 из 115 "доказательств обвинения", включая 4 экспертизы и 20 показаний "свидетелей обвинения" на самом деле доказывают, что ИГПР "За ответственную власть" готовила референдум, то есть это в отношении нас совершается тяжкое преступление по ст. 141 и 299, 301 УК РФ - воспрепятствование участию в референдуме путем заведомо незаконного преследования и ареста. Препятствие референдуму - это экстремизм по п.1 ст.1 114-ФЗ от 25.07.02. Почему группа экстремистов в погонах до сих пор на свободе, если закон у нас превыше всего, мне не понятно. Более того, дело против нас дискредитирует референдумы в Крыму и Новороссии, что является изменой национальным интересам, разве не так? А что самое смешное, сторона обвинения своими незаконными действиями фактически лишает Президента РФ возможной награды, которую предусматривал законопроект ИГПР "ЗОВ".

От нас требуют признать, что инициировать или участвовать в референдуме, оценивать деятельность органов власти, даже положительно, вплоть до награждения - и все тоже экстремизм. Вот в чем маразм!", - отметил Александр Соколов в беседе на свидании в СИЗО.

"Единственное объяснение такого маразма, которого достигли мыслерепрессии, остается связывать с алчностью мыслеполиции, обслуживающей заказ сверху и рвущейся до очередных премий и званий. А главное - с заказом со стороны тех, кого могли задеть антикоррупционные расследования. Но тогда это состав еще одного преступления - по ст. 144 УК РФ, воспрепятствование журналистской деятельности. Отсюда и огромная поддержка коллег-журналистов, спасибо им за это. Многие понимают, что если не дать отпор сейчас, когда без малейшего разъяснения существа обвинения за заведомо законную деятельность бросают за решетку, то завтра просто могут начать расстреливать без суда и следствия, даже если ты абсолютный сторонник власти".

Следующее заседание по "делу о референдуме" состоится 25 января в 14:00 в зале 20 Тверского суда столицы под председательством судьи Алексея Криворучко.