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Московский листок

Революцию отметим под руководством "историков в штатском"

Опубликовано 25.01.2017 в разделе комментариев 1

революция власть коммунисты правительство левые
Революцию отметим под руководством "историков в штатском"

Российское историческое общество (РИО) провело заседание по подготовке 100-летия со дня Октябрьской революции 1917 года. Согласно распоряжению президента Путина от 19 декабря 2016 года, РИО рекомендовано утвердить оргкомитет, который в течение месяца должен разработать план по проведению юбилейных мероприятий. Органам государственной власти и общественным объединениям (к ним по закону относятся и политические партии) рекомендовано принять участие в подготовке к юбилею. 

Заседание президиума РИО прошло в расширенном составе: на него были приглашены глава управления АП по общественным проектам Павел Зенькович, глава Министерства культуры Владимир Мединский и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Во время очередного послания Путин отметил, что юбилейная дата — это «весомый повод еще раз обратиться к причинам и самой природе революций в России». Об этом же в ходе заседания говорил и председатель РИО, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, назвавший главным уроком революции «ценности единства, солидарности, гражданского согласия, умение не допускать крайнего раскола в форме гражданской войны».

Уже, в общем все ясно - глава СВР дает указание историкам, как праздновать 100 лет революции. 

Возглавить оргкомитет предложено ректору МГИМО, академику Анатолию Торкунову. Тоже тот еще историк - в 1983—1986 годах второй, первый секретарь посольства СССР в США. Потом уже в МГИМО, причем деканом факультета стал с кандидатской степенью, с ней же стал профессором, потом и ректором. А уж после защитил и докторскую. Нормальная такая научная карьера. Ну, понятно, потом член-корр, затем полный академик. Специалист по проблемам безопасности на Корейском полуострове...

Ну да у нас теперь везде чекисты, даже в науке и культуре. Даже в цирке, наверно.

О чем говорили "историки в штатском", можно получить представление из их же выступлений, заодно понять, что за публика станет у нас отмечать революцию.

Монархисты, поклонники Колчака и Врангеля, либералы и националисты со всей научной принципиальностью и честностью намерены отметить 100 лет революции, которую искренне ненавидят. По заданию В.В.Путина, разумеется.

Ну да собственно они ж победили, пусть и спустя столетие. 

Теперь глумятся...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Путин: "весомый повод еще раз обратиться к причинам и самой природе революций в России"
причины очень простые написал 25.01.2017 04:09
ДЛЯ ГОСПОД ПУТИНЫХ И ИХ ПОДЕЛЬНИКОВ.
ПРИЧИНА 1.
.
Что такое государство.
.
1. Это банда рэкетиров, собирающих дань с определенной территории.
(Например, банда варягов Рюрика).
2. Это народная самооборона от банд рэкетиров, т.е. союз народных ополчений.
(Швейцария с клятвой Рютли).
.
ПОКА РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО - БАНДА РЭКЕТИРОВ, РЕВОЛЮЦИЯ НЕИЗБЕЖНА, ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ.
ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ РЕВОЛЮЦИЮ, НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ПО ШВЕЙЦАРСКОМУ ПОДОБИЮ, А НАЕМНУЮ АРМИЮ ЛИКВИДИРОВАТЬ, ОСТАВИВ НАЕМНЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ МИНИМАЛЬНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ: ГЕНШТАБ, АВИАЦИЮ, ФЛОТ,РВСН И Т.Д.
РЕГУЛЯРНАЯ АРМИЯ МОЖЕТ СОЗДАВАТЬСЯ ТОЛЬКО НА ВРЕМЯ ВОЙНЫ.
.
Т.Е. ВЫПОЛНИТЬ 12 ПУНКТ ПРОГРАММЫ РСДРП:
"ЗАМЕНУ ПОСТОЯННОГО ВОЙСКА ВСЕОБЩИМ ВООРУЖЕНИЕМ НАРОДА".
.
УСПЕХОВ ВАМ НА ЭТОМ ПОПРИЩЕ!
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