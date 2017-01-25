Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Дело Дадина дошло до Конституционного суда

Опубликовано 25.01.2017 в разделе комментариев 0

суд арест карцер
Дело Дадина дошло до Конституционного суда

В кулуарах Конституционного суда не раз отмечали, что "если бы Дадина приговорили к штрафу, мы бы сегодня здесь не встречались". Но Конституционный суд начал рассмотрение статьи 212.1 УК РФ "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" на соответствие Основному закону РФ. Изучение вопроса начато по просьбе Ильдара Дадина, который пока является единственным в России осужденным по этой статье.

Басманный суд Москвы на основании протоколов об административных правонарушениях приговорил его к трем годам лишения свободы. По мнению адвокатов, статья 212.1 УК РФ нарушает сразу несколько базовых принципов Конституции РФ. В первую очередь - право граждан на свободу мирных собраний, гарантированное 31-й статьей.

Федеральное законодательство позволяет ограничивать право на мирные собрания и шествия лишь в случаях, когда участники или организаторы ведут себя деструктивно, угрожая общественной безопасности. В данном же случае уголовная ответственность наступает только по признаку "неоднократности нарушения". 

Кроме того, защита полагает нарушенным принцип non bis in idem (лат. "не дважды за то же"), поскольку статья 50 Конституции РФ содержит прямой запрет на повторное осуждение. 

Наконец, третий аспект жалобы - в качестве доказательств по уголовному делу были использованы материалы дел об административных правонарушениях, полученные без участия защитника, что для уголовных дел является недопустимым.

Разумеется, у обвиняющей стороны есть свои резоны, но сам факт рассмотрения дела Дадина в Конституционном суде говорит о том, что власть, кажется, осознает, что закрутила гайки до предела, и скоро начнет срывать резьбу.

К реальным срокам заключения сейчас привлекают не преступников, действительно совершивших общественно опасные деяния, а политических активистов, общественников, журналистов и даже просто блогеров. Причем за вещи, которые если и требуют общественного порицания, то в самой малой степени - в том же деле Дадина вполне можно было обойтись штрафом или каким-то условным наказанием, но наша Фемида предпочла посадить человека на 3 года. 

У нас очень часто говорят о декриминализации каких-то статей УК, но в реальности мы видим только ужесточение. Но нельзя же пересажать всех, кто чем-то недоволен. Или президент Путин накануне своего очередного переизбрания (кто-то сомневается?) решил так запугать общество, чтобы люди даже думать не смели о каком-то протесте?

Но результат-то будет прямо противоположный - люди перестанут бояться тюрьмы, поскольку избежать ее станет почти невозможно. И что тогда? Начнут убивать? Собственно, уже начали, но пока не очень массово, одиночными выстрелами. 

А хочется очередями, да?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 8
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Антисемит ли Петр Толстой?:
Результаты
Интернет-ТВ
1917 - 2017: юбилею Революции - красная повестка дня!
1917 - 2017: юбилею Революции - красная повестка д...
25.01.2017
П.Грудинин: чем грозит нашим аграриям снятие санкций?
П.Грудинин: чем грозит нашим аграриям снятие санкц...
25.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Дело Дадина дошло до Конституционного суда (0)
Революцию отметим под руководством "историков в штатском" (2)
Гособвинитель явно не представляет, что именно напихано в дело (1)
Ну какой же он антисемит... Может, просто дурак? (9)
1917 - 2017: юбилею Революции - красная повестка дня! (0)
Суд в Петербурге постановил снять доску адмиралу Колчаку (4)
В Кремле не увидели угрозы в китайских ракетах у границ с Россией (17)
Собянин заявил о сокращении столичных пробок на четверть (4)
В Москве задержали участников пикетов в поддержку Дадина (1)
Суд не принял к сведению фальсификации, зафиксированные видеокамерами (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Who is mister Tramp?
Максим Калашников Максим Калашников: "Рим"-СССР и варварская РФ: 1984 и 2017-й
Максим Калашников Максим Калашников: П.Грудинин: чем грозит нашим аграриям снятие санкций?
Максим Калашников Максим Калашников: Бомба Трампа в Чубайса
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Как надо понимать китайские ракеты прижавшиеся к нашей стране
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss