Дело Дадина дошло до Конституционного суда

В кулуарах Конституционного суда не раз отмечали, что "если бы Дадина приговорили к штрафу, мы бы сегодня здесь не встречались". Но Конституционный суд начал рассмотрение статьи 212.1 УК РФ "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" на соответствие Основному закону РФ. Изучение вопроса начато по просьбе Ильдара Дадина, который пока является единственным в России осужденным по этой статье.

Басманный суд Москвы на основании протоколов об административных правонарушениях приговорил его к трем годам лишения свободы. По мнению адвокатов, статья 212.1 УК РФ нарушает сразу несколько базовых принципов Конституции РФ. В первую очередь - право граждан на свободу мирных собраний, гарантированное 31-й статьей.

Федеральное законодательство позволяет ограничивать право на мирные собрания и шествия лишь в случаях, когда участники или организаторы ведут себя деструктивно, угрожая общественной безопасности. В данном же случае уголовная ответственность наступает только по признаку "неоднократности нарушения".

Кроме того, защита полагает нарушенным принцип non bis in idem (лат. "не дважды за то же"), поскольку статья 50 Конституции РФ содержит прямой запрет на повторное осуждение.

Наконец, третий аспект жалобы - в качестве доказательств по уголовному делу были использованы материалы дел об административных правонарушениях, полученные без участия защитника, что для уголовных дел является недопустимым.

Разумеется, у обвиняющей стороны есть свои резоны, но сам факт рассмотрения дела Дадина в Конституционном суде говорит о том, что власть, кажется, осознает, что закрутила гайки до предела, и скоро начнет срывать резьбу.

К реальным срокам заключения сейчас привлекают не преступников, действительно совершивших общественно опасные деяния, а политических активистов, общественников, журналистов и даже просто блогеров. Причем за вещи, которые если и требуют общественного порицания, то в самой малой степени - в том же деле Дадина вполне можно было обойтись штрафом или каким-то условным наказанием, но наша Фемида предпочла посадить человека на 3 года.

У нас очень часто говорят о декриминализации каких-то статей УК, но в реальности мы видим только ужесточение. Но нельзя же пересажать всех, кто чем-то недоволен. Или президент Путин накануне своего очередного переизбрания (кто-то сомневается?) решил так запугать общество, чтобы люди даже думать не смели о каком-то протесте?

Но результат-то будет прямо противоположный - люди перестанут бояться тюрьмы, поскольку избежать ее станет почти невозможно. И что тогда? Начнут убивать? Собственно, уже начали, но пока не очень массово, одиночными выстрелами.

А хочется очередями, да?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск