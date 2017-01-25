В "Лаборатории Касперского" нашли госизмену

Глава отдела по расследованию киберпреступлений компании "Лаборатория Касперского" Руслан Стоянов с декабря 2016 года находится под арестом в СИЗО "Лефортово" в рамках дела о государственной измене, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на близкий к ФСБ источник. По данным издания, арест может быть связан с расследованием в отношении одного из руководителей центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова.

В рамках расследования проверяется информация о якобы получении сотрудником ЦИБ денег от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника некой российской компании в сфере информационной безопасности. Кроме того, следствие проверяет взаимоотношения ЦИБ с частными компаниями, которые сотрудничали с подразделением при проведении экспертиз по киберпреступлениям.

По словам собеседников издания, Сергей Михайлов является одним из ключевых сотрудников ЦИБ, который "по сути, курирует весь интернет-бизнес в стране". "Этот человек, на мой взгляд, во многом неформально определяет политику всей отрасли кибербезопасности и интернет-коммерции", - рассказал знакомый господина Михайлова, основатель платежной системы Chronopay Павел Врублевский. Также Михайлов входит в кластер по информационной безопасности Российской ассоциации электронных коммуникаций.

Отдел расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" с 2013 года сотрудничал с ФСБ и МВД в рамках анализа киберпреступлений и экспертного сопровождения уголовных дел в сфере кибербезопасности. Как и многие его представители, Стоянов – выходец из управления специальных технических мероприятий ГУВД Москвы (управление "К").

Думаю, что в "Лаборатории Касперского" после этого инцидента подумают о необходимости дистанцироваться от правоохранительных органов и построить более формальные отношения с ФСБ", - пояснил изданию главный редактор Agentura.ru Андрей Солдатов. ФСБ, по его мнению, в любом случае и дальше будет активно сотрудничать с компанией при расследовании киберпреступлений, поскольку "деваться некуда — у "Лаборатории Касперского" лучшая экспертиза".