Россияне задолжали ГИБДД более 20 млрд. рублей

В 2016 году на принудительном исполнении у судебных приставов находилось более 30,4 млн. постановлений о взыскании административных штрафов, выданных органами Госавтоинспекции, сообщает Газета.ру со ссылкой на данные ФССП России.

Из них в 2016 году было возбуждено 23,8 млн. (или 78% от общего количества) исполнительных производств на сумму 21,3 млрд. руб. Общая сумма задолженности с учетом 2015 года составила 27,6 млрд. руб.

По данным ФССП России, приведенные показатели превышают результаты 2015 года на 7,2 млн. производств и 7,9 млрд. руб. соответственно.

Из общего количества неполученных штрафов ГИБДД за 11 месяцев 2016 года приставы смогли успешно «закрыть» 15,4 млн. исполнительных производств. Общая сумма взысканных денежных средств с период с января по ноябрь 2016 года составила 12,6 млрд. руб., что уже превышает результаты 2015 года на 2,7 млрд. руб.