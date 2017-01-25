Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Америка пробует выйти из ООН

Опубликовано 25.01.2017 в разделе комментариев 0

Америка пробует выйти из ООН

Источник: Ольга Гуленок

В американский Конгресс внесен документ, способный разрушить все ныне существующие правила международного взаимодействия и ввергнуть мир в настоящий хаос. Именуется он «Актом восстановления американского суверенитета» и подготовлен конгрессменом-республиканцем от Алабамы Майком Роджерсом. 

Законопроект предполагает полный выход Соединенных Штатов из состава Организации Объединенных Наций (ООН) с аннулированием Устава организации, утвержденного в 1945 году странами антигитлеровской коалиции. 

Потрясающая новость сама по себе, хотя этому документу предрекают непрохождение...

Так как это сигнал... о начале юридического оформления нового миропорядка взамен того что, установился после второй мировой войны. 

Миропорядок США давно уже изменили, но всё же страна находится в рамках модели, которая определилась после второй мировой войны. Теперь они и это хотят порушить... 

Иронически добавать "флаг им в руки" язык не поворачивается... это ужасно...

А что делать если система социализма, которая являлась противовесом с мировой системе рухнула?

Впрочем, в мировой системе по-прежнему два полюса: Китай и США. 

Однозначно, США - это капитализм, а КНР - это разве социализм? Есть ли у Китая альтернативный проект?



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Антисемит ли Петр Толстой?:
Результаты
Интернет-ТВ
1917 - 2017: юбилею Революции - красная повестка дня!
1917 - 2017: юбилею Революции - красная повестка д...
25.01.2017
П.Грудинин: чем грозит нашим аграриям снятие санкций?
П.Грудинин: чем грозит нашим аграриям снятие санкц...
25.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Роскосмос отозвал все двигатели "Протонов-М" из-за подмены драгметаллов (0)
Америка пробует выйти из ООН (0)
Россияне задолжали ГИБДД более 20 млрд. рублей (1)
В "Лаборатории Касперского" нашли госизмену (0)
Дело Дадина дошло до Конституционного суда (3)
Революцию отметим под руководством "историков в штатском" (5)
Гособвинитель явно не представляет, что именно напихано в дело (2)
Ну какой же он антисемит... Может, просто дурак? (31)
1917 - 2017: юбилею Революции - красная повестка дня! (6)
Суд в Петербурге постановил снять доску адмиралу Колчаку (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Во вторник у Монумента
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Два полюса
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: А сумасшедшим объявить Трампа не пробовали ?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Утрата суверенитета
Максим Калашников Максим Калашников: Трусы или крестик для Путина
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss