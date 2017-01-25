Америка пробует выйти из ООН

В американский Конгресс внесен документ, способный разрушить все ныне существующие правила международного взаимодействия и ввергнуть мир в настоящий хаос. Именуется он «Актом восстановления американского суверенитета» и подготовлен конгрессменом-республиканцем от Алабамы Майком Роджерсом.

Законопроект предполагает полный выход Соединенных Штатов из состава Организации Объединенных Наций (ООН) с аннулированием Устава организации, утвержденного в 1945 году странами антигитлеровской коалиции.

Потрясающая новость сама по себе, хотя этому документу предрекают непрохождение...

Так как это сигнал... о начале юридического оформления нового миропорядка взамен того что, установился после второй мировой войны.

Миропорядок США давно уже изменили, но всё же страна находится в рамках модели, которая определилась после второй мировой войны. Теперь они и это хотят порушить...

Иронически добавать "флаг им в руки" язык не поворачивается... это ужасно...

А что делать если система социализма, которая являлась противовесом с мировой системе рухнула?

Впрочем, в мировой системе по-прежнему два полюса: Китай и США.

Однозначно, США - это капитализм, а КНР - это разве социализм? Есть ли у Китая альтернативный проект?