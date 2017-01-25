Роскосмос отозвал все двигатели "Протонов-М" из-за подмены драгметаллов

Руководство «Роскосмоса» решило отозвать на Воронежский механический завод все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М», сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, поводом для этого стали технологические проблемы, обнаруженные в ходе огневых испытаний. В частности, выяснилось, что при сборке первого изделия вместо материалов с содержанием драгоценных металлов, которые должны применяться на данном типе двигателей, использовались менее жаростойкие компоненты. Отмечается, что подобные «неликвидные компоненты» использовались во всех двигателях второй и третьей ступеней «Протон-М», выпущенных на ВМЗ за последние несколько лет. «Речь идет обо всех без исключения двигателях для «Протонов», выпущенных на ВМЗ за последние несколько лет. Это десятки единиц, включая те, что уже были доставлены на космодром Байконур», — рассказал источник.

Издание отмечает, что ситуацией уже заинтересовались ФСБ, прокуратура и Следственный комитет, которые пытаются понять, как многочисленные структуры, которые отвечают за контроль качества, не заметили замену материалов. По словам собеседников издания, решение об отзыве двигателей для "Протонов" было озвучено 20 января на выездном совещании.

Исправлять ситуацию на ВМЗ поручили научно-производственному объединению "Энергомаш". В госкорпорации считают, что там ситуация с качеством и надежностью выпускаемых двигателей "на порядок выше".

Издание указывает, что проверки скажутся на сроках пусков "Протонов". Предполагается, что первый пуск ракеты-носителя состоится не ранее лета, хотя прежде был запланирован на февраль.