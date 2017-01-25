К доске "выдающегося полярника" подкралась полярная лиса

Это какой-то праздник! :) Не успели левые, в том числе в ЖЖ-шке, нарадоваться долгожданной победе на "линии доски Маннергейма", как из Питера (который, кстати, по примеру Сталинграда, нынче предлагают несколько дней в году законно называть Ленинградом) пришла новая благая весть. К мемориальной доске "выдающегося полярного исследователя", более известного как "Верховный правитель России", АдмиралЪа Колчака, незаметно подкралась полярная лисичка. Такой милый и симпатичный (особенно в данном случае) пушистый зверёк. :)

Вы только посмотрите, что творится на свете за последний год с небольшим:

1). Правые, включая охранителей и либералов, всех булкохрустов, страсть как хотели переименовать станцию московского метро "Войковская". Она, мол, названа в честь аццкого большевика и "цареубийцы" Войкова. (Хотя Войков, посол нашей страны, героически погиб на своём посту в результате покушения). Однако вышел натуральный облом-с: большинство москвичей, голосовавших на сайте "Активный гражданин", эту идею провалили. Булкохрустам пришлось утереться. :)

2). Потом была эпопея с доской барона фон Маннергейма. Пересказывать её подробно не буду, но итог битвы вышел тот же самый: стирая влагу со своих лиц, правые злобно прошипели, что это, мол, божья роса. А залитая едкими, пахучими и красящими жидкостями "доска позора" в немытом виде уехала вон из города-героя Ленинграда.

3). И вот, пожалуйста, следующая почти нежданная победа — над АдмиралЪом. Левые своевременно вспомнили, что, по действующим российским законам, "выдающийся полярный исследователь" — ещё и нереабилитированный военный преступник. В реабилитации которого отказали и Верховный, и Конституционный суды.

И вот: "Смольнинский районный суд Петербурга удовлетворил иск к городским властям с требованием демонтировать мемориальную доску русскому адмиралу Александру Колчаку, установленную в ноябре, передаёт корреспондент ТАСС из зала суда. "Суд решил: признать незаконным решение об установке мемориальной доски Колчаку и возложить на Комитет по культуре обязанности по ее демонтажу", — сказала судья Татьяна Матусяк."

4). Ну и, в качестве мини-довеска, ещё один маленький успех: губернатор Владимирской области, как и Минсельхоз, категорически отмежевались от идеи брать плату с населения за сбор дикорастущих грибов, ягод и орехов. Вроде бы они такого и не предлагали никогда. Но ведь могли бы и промолчать? Нет, боятся (народа, который эту идею категорически не приемлет) — значит, уважают. И это тоже хорошо. :)

Правда, справедливости ради, следует признать, что не во всех пунктах, по которым нынче прошла "линия фронта" между правыми и левыми, дело обстоит столь радужно и благостно. Даже в одном отдельно взятом Питере.

5). Вопрос о передаче бывшего главного храма страны — Исаакиевского собора — в безвозмездное пользование церковников на полвека вперёд пока что решён в их пользу, а не в пользу всего населения города (и страны).

6). Развивая достигнутый в деле передачи Исаакия успех, церковники Крыма запросили о передаче им 24 объектов национального музея-заповедника "Херсонес Таврический". Это, по их словам, "поможет начать процесс подлинного развития" данного объекта. Ну что ж, клерикалов можно даже похвалить в чём-то: они молодцы, понимают, что "на войне — так по-военному", и останавливаться на достигнутом никогда не следует. У них этому стоит поучиться!

7). Решение Госдумы о переименовании города Тутаев, названного 99 лет назад в честь рядового героя-красноармейца, пока не отменено. Согласно этому решению, город должен стать "Романовом-Борисоглебском". Тут, правда, наметились кое-какие положительные подвижки, областные власти неохотно заговорили о референдуме (которого защитники Тутаева добиваются давным-давно), но пока что вопрос подвешен.

Так что, разумеется, расслабляться, победно кричать "ура! мы ломим, гнутся шведы!" и бросать в воздух чепчики ни в коем случае не стоит. Ведь даже и доску Колчака пока что не убрали, всё ещё могут переиграть обратно, борьба отнюдь не закончена. И все эти факты — только показывают простую истину: когда левые, как они не малы и не разрозненны, хотят, и когда за их спиной стоит твёрдое мнение народа — они могут побеждать. Кого угодно, даже объединившихся либералов и охранителей. Пусть пока в совсем небольших, так сказать, пробных или даже почти "потешных" сражениях, но всё-таки могут. А большая победа — в войне ли, в политике ли — в конечном итоге всегда складывается из огромного множества таких маленьких выигранных битв и битвочек. Будут и проигранные сражения, наверное, иначе никогда не бывает, но не стоит по этому поводу опускать руки и предаваться унынию.

"Враг будет разбит, победа будет за нами".