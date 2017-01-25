Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

К доске "выдающегося полярника" подкралась полярная лиса

Опубликовано 25.01.2017 автором в разделе комментариев 0

маннергейм колчак
К доске "выдающегося полярника" подкралась полярная лиса

Это какой-то праздник! :) Не успели левые, в том числе в ЖЖ-шке, нарадоваться долгожданной победе на "линии доски Маннергейма", как из Питера (который, кстати, по примеру Сталинграда, нынче предлагают несколько дней в году законно называть Ленинградом) пришла новая благая весть. К мемориальной доске "выдающегося полярного исследователя", более известного как "Верховный правитель России", АдмиралЪа Колчака, незаметно подкралась полярная лисичка. Такой милый и симпатичный (особенно в данном случае) пушистый зверёк. :)

Вы только посмотрите, что творится на свете за последний год с небольшим:

1). Правые, включая охранителей и либералов, всех булкохрустов, страсть как хотели переименовать станцию московского метро "Войковская". Она, мол, названа в честь аццкого большевика и "цареубийцы" Войкова. (Хотя Войков, посол нашей страны, героически погиб на своём посту в результате покушения). Однако вышел натуральный облом-с: большинство москвичей, голосовавших на сайте "Активный гражданин", эту идею провалили. Булкохрустам пришлось утереться. :)

2). Потом была эпопея с доской барона фон Маннергейма. Пересказывать её подробно не буду, но итог битвы вышел тот же самый: стирая влагу со своих лиц, правые злобно прошипели, что это, мол, божья роса. А залитая едкими, пахучими и красящими жидкостями "доска позора" в немытом виде уехала вон из города-героя Ленинграда.

3). И вот, пожалуйста, следующая почти нежданная победа — над АдмиралЪом. Левые своевременно вспомнили, что, по действующим российским законам, "выдающийся полярный исследователь" — ещё и нереабилитированный военный преступник. В реабилитации которого отказали и Верховный, и Конституционный суды.

И вот: "Смольнинский районный суд Петербурга удовлетворил иск к городским властям с требованием демонтировать мемориальную доску русскому адмиралу Александру Колчаку, установленную в ноябре, передаёт корреспондент ТАСС из зала суда. "Суд решил: признать незаконным решение об установке мемориальной доски Колчаку и возложить на Комитет по культуре обязанности по ее демонтажу", — сказала судья Татьяна Матусяк."

 

4). Ну и, в качестве мини-довеска, ещё один маленький успех: губернатор Владимирской области, как и Минсельхоз, категорически отмежевались от идеи брать плату с населения за сбор дикорастущих грибов, ягод и орехов. Вроде бы они такого и не предлагали никогда. Но ведь могли бы и промолчать? Нет, боятся (народа, который эту идею категорически не приемлет) — значит, уважают. И это тоже хорошо. :)

 

Правда, справедливости ради, следует признать, что не во всех пунктах, по которым нынче прошла "линия фронта" между правыми и левыми, дело обстоит столь радужно и благостно. Даже в одном отдельно взятом Питере.

 

5). Вопрос о передаче бывшего главного храма страны — Исаакиевского собора — в безвозмездное пользование церковников на полвека вперёд пока что решён в их пользу, а не в пользу всего населения города (и страны).

 

6). Развивая достигнутый в деле передачи Исаакия успех, церковники Крыма запросили о передаче им 24 объектов национального музея-заповедника "Херсонес Таврический". Это, по их словам, "поможет начать процесс подлинного развития" данного объекта. Ну что ж, клерикалов можно даже похвалить в чём-то: они молодцы, понимают, что "на войне — так по-военному", и останавливаться на достигнутом никогда не следует. У них этому стоит поучиться!

 

7). Решение Госдумы о переименовании города Тутаев, названного 99 лет назад в честь рядового героя-красноармейца, пока не отменено. Согласно этому решению, город должен стать "Романовом-Борисоглебском". Тут, правда, наметились кое-какие положительные подвижки, областные власти неохотно заговорили о референдуме (которого защитники Тутаева добиваются давным-давно), но пока что вопрос подвешен.

 

Так что, разумеется, расслабляться, победно кричать "ура! мы ломим, гнутся шведы!" и бросать в воздух чепчики ни в коем случае не стоит. Ведь даже и доску Колчака пока что не убрали, всё ещё могут переиграть обратно, борьба отнюдь не закончена. И все эти факты — только показывают простую истину: когда левые, как они не малы и не разрозненны, хотят, и когда за их спиной стоит твёрдое мнение народа — они могут побеждать. Кого угодно, даже объединившихся либералов и охранителей. Пусть пока в совсем небольших, так сказать, пробных или даже почти "потешных" сражениях, но всё-таки могут. А большая победа — в войне ли, в политике ли — в конечном итоге всегда складывается из огромного множества таких маленьких выигранных битв и битвочек. Будут и проигранные сражения, наверное, иначе никогда не бывает, но не стоит по этому поводу опускать руки и предаваться унынию.

"Враг будет разбит, победа будет за нами".



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Антисемит ли Петр Толстой?:
Результаты
Интернет-ТВ
1917 - 2017: юбилею Революции - красная повестка дня!
1917 - 2017: юбилею Революции - красная повестка д...
25.01.2017
П.Грудинин: чем грозит нашим аграриям снятие санкций?
П.Грудинин: чем грозит нашим аграриям снятие санкц...
25.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
К доске "выдающегося полярника" подкралась полярная лиса (0)
В России за год закрылось рекордное число компаний (0)
Российские банки увеличили прибыль почти в пять раз за год (0)
МВД не стало возбуждать дела в связи с фальшивыми дипломами кандидатов в ГД (1)
Песков отказался назвать конечных владельцев госпакета "Роснефти" (3)
Россия опустилась до уровня Ирана и Непала в рейтинге восприятия коррупции (0)
Роскосмос отозвал все двигатели "Протонов-М" из-за подмены драгметаллов (4)
Америка пробует выйти из ООН (3)
Россияне задолжали ГИБДД более 20 млрд. рублей (2)
В "Лаборатории Касперского" нашли госизмену (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Тихая арабизация Франции
Дарья Митина Дарья Митина: С Кoлчакoм не прoканалo:)
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: А хочется очередями, да?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: А где российские иконы стиля?
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss