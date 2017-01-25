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Московский листок

Россия опустилась до уровня Ирана и Непала в рейтинге восприятия коррупции

Опубликовано 25.01.2017 в разделе комментариев 0

Россия опустилась до уровня Ирана и Непала в рейтинге восприятия коррупции

Россия опустилась с 119-го на 131-е место в рейтинге "Индекс восприятия коррупции", представленном в среду международной неправительственной организацией Transparency International. Она оказалась рядом с такими странами, как Иран, Непал, Украина и Казахстан.

При этом, за год сам индекс восприятия коррупции не изменился и так же, как и 2015 году, составил 29 баллов из 100. Отмечается, что снижение позиций России связано с расширением числа стран в рейтинге.

Лидерами рейтинга стали Дания и Новая Зеландия (по 90 баллов), Финляндия (89 баллов) и Швеция (88 баллов).

Самый низкий индекс восприятия коррупции в Северной Корее (12 баллов), Южном Судане (11 баллов) и Сомали (10 баллов). Следом идут Йемен, Судан, Ливия, Афганистан, Гвинея-Бисау и Венесуэла.

Индекс восприятия коррупции (CPI) составляется по итогам опросов экспертов и предпринимателей. Индекс представляет собой оценку от 0 (максимальный уровень коррупции) до 100 (отсутствие коррупции).

 



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