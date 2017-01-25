Песков отказался назвать конечных владельцев госпакета "Роснефти"

На встрече президента РФ Владимира Путина с инвесторами «Роснефти» не будет подниматься вопрос о владельцах компаний, купивших госпакет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Я не думаю, что такие вопросы – технологические – будут подниматься. Это не вопрос президента. Президент встречается с зарубежными инвесторами, серьезными инвесторами, партнерами на длительную перспективу», – цитирует Пескова Интерфакс.

По его словам, президент встретится с представителями зарубежных деловых кругов, которые принимали участие в сделке "Роснефти". «Это будет глава Суверенного фонда Катара Аль Тани, это будет главный исполнительный директор компании "Glencore International" [Айвен] Глазенберг и главный исполнительный директор банка Intesa [Карло] Мессина», - сказал Песков. Во встрече примет участие и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

По словам Пескова, на встрече стороны будут обсуждать инвестиционный климат в России, надежность российской стороны как партнера для зарубежных инвесторов и расширение сотрудничества с ними.

Отвечая на вопрос, известен ли президенту конечный бенефициар 19,5% пакета акций «Роснефти», Песков заявил, что «президент обладает всей полнотой информации».