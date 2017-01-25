Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

МВД не стало возбуждать дела в связи с фальшивыми дипломами кандидатов в ГД

Опубликовано 25.01.2017 в разделе комментариев 1

МВД не стало возбуждать дела в связи с фальшивыми дипломами кандидатов в ГД

Министерство внутренних дел РФ не нашло оснований для возбуждения уголовных дел в связи с представлением фальшивых дипломов об образовании кандидатами на выборах в Госдуму, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

"Наше контрольное управление выявило 21 кандидата, у которых были фальшивые дипломы, мы это передавали в МВД, министерство пока не нашло оснований для возбуждения уголовных дел, сейчас они (материалы) переданы на рассмотрение в прокуратуру Москвы", - цитирует Памфилову ТАСС.

При этом она выразила уверенность в том, что по данным фактам должны быть "приняты какие-то меры".

Напомним, использование заведомо подложных документов подпадает под статью 327 Уголовного кодекса Российской Федерации и предусматривает достаточно широкий спектр мер ответственности. Данное деяние «наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев».

Покупка поддельных документов подпадает под статью 324 УК РФ и наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей, назначением исправительных работ сроком до 1 года и лишением свободы до трех месяцев.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Олег-А написал 25.01.2017 14:33
Когда я жил в ЧИ АССР мы шутили. что в Ингушетии давали 15 сут. за обийство. Сечас не шутят, а делают скоты и мрази.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Антисемит ли Петр Толстой?:
Результаты
Интернет-ТВ
1917 - 2017: юбилею Революции - красная повестка дня!
1917 - 2017: юбилею Революции - красная повестка д...
25.01.2017
П.Грудинин: чем грозит нашим аграриям снятие санкций?
П.Грудинин: чем грозит нашим аграриям снятие санкц...
25.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
К доске "выдающегося полярника" подкралась полярная лиса (0)
В России за год закрылось рекордное число компаний (0)
Российские банки увеличили прибыль почти в пять раз за год (0)
МВД не стало возбуждать дела в связи с фальшивыми дипломами кандидатов в ГД (1)
Песков отказался назвать конечных владельцев госпакета "Роснефти" (3)
Россия опустилась до уровня Ирана и Непала в рейтинге восприятия коррупции (0)
Роскосмос отозвал все двигатели "Протонов-М" из-за подмены драгметаллов (4)
Америка пробует выйти из ООН (3)
Россияне задолжали ГИБДД более 20 млрд. рублей (2)
В "Лаборатории Касперского" нашли госизмену (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Тихая арабизация Франции
Дарья Митина Дарья Митина: С Кoлчакoм не прoканалo:)
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: А хочется очередями, да?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: А где российские иконы стиля?
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss