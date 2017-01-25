МВД не стало возбуждать дела в связи с фальшивыми дипломами кандидатов в ГД

Министерство внутренних дел РФ не нашло оснований для возбуждения уголовных дел в связи с представлением фальшивых дипломов об образовании кандидатами на выборах в Госдуму, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

"Наше контрольное управление выявило 21 кандидата, у которых были фальшивые дипломы, мы это передавали в МВД, министерство пока не нашло оснований для возбуждения уголовных дел, сейчас они (материалы) переданы на рассмотрение в прокуратуру Москвы", - цитирует Памфилову ТАСС.

При этом она выразила уверенность в том, что по данным фактам должны быть "приняты какие-то меры".

Напомним, использование заведомо подложных документов подпадает под статью 327 Уголовного кодекса Российской Федерации и предусматривает достаточно широкий спектр мер ответственности. Данное деяние «наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев».

Покупка поддельных документов подпадает под статью 324 УК РФ и наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей, назначением исправительных работ сроком до 1 года и лишением свободы до трех месяцев.