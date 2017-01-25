Российские банки увеличили прибыль почти в пять раз за год

Прибыль российских банков за год выросла в 4,8 раза - со 192 миллиардов рублей в 2015 году, до 930 миллиардов в 2016-м, передает Интерфакс со ссылкой на статистику ЦБ. В декабре банковский сектор заработал прибыль в размере 141 млрд рублей, что вдвое лучше финансового результата за декабрь 2015 года.

При этом, в 2016 году банки РФ фактически уменьшили кредитование экономики на 2,4%, в том числе кредитование компаний уменьшилось на 3,6%, кредитование населения выросло на 1,4%, следует из сообщения ЦБ РФ. С учетом валютной переоценки кредитование компаний уменьшилось на 9,5%, кредитование населения выросло на 1,1%. При этом совокупный объем кредитов экономике в 2016 году снизился с учетом валютной переоценки на 6,9%.

Активы российских банков в 2016 году уменьшились на 3,5% и составили 80,063 трлн рублей. Вклады физлиц в российский банках в 2016 году выросли на 4,2% - до 24,200 трлн рублей, средства юрлиц сократились на 10,1% и составили 24,322 трлн рублей.