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Московский листок

В России за год закрылось рекордное число компаний

Опубликовано 25.01.2017 в разделе комментариев 0

В России за год закрылось рекордное число компаний

Федеральная Налоговая служба в 2016 году исключила из госреестра рекордные 634,5 тысяч компаний, что в 3,7 раза больше, чем в 2015 году (173,7 тысяч), сообщает Интерфакс со ссылкой на данные ФНС.

В ведомстве отмечают, что большинство юридических лиц, исключенных из ЕГРЮЛ представляют собой компании-однодневки, создаваемые для ухода от налогов, а также для передачи "откатов", взяток, незаконного вывода средств за рубеж, финансирования террористической деятельности.

Количество компаний, прекративших деятельность в связи с реорганизацией, в 2016 году снизилось по сравнению с 2015 годом на 40,3%, до 41,9 тыс. с 70,2 тыс. в 2015 году. Количество компаний, прекративших деятельность в связи с ликвидацией, увеличилось на 2,7%, до 63,8 тыс. с 62,1 тыс., из них количество ликвидированных в порядке банкротства снизилось на 10,3%, до 9,9 тыс. с 11,0 тыс. Количество ликвидированных компаний-банкротов за последние пять лет было меньше только в 2013 году (9,6 тыс.).

Общее количество компаний, прекративших свою деятельность, в 2016 году составило 740,6 тыс., что в 2,4 раза больше, чем в 2015 году (306,7 тыс.). В то же время количество коммерческих организаций, внесенных в госреестр как вновь созданные, в 2016 году составило 430,6 тыс., что на 4,1% меньше, чем в 2015 году (459,9 тыс.), созданных путем реорганизации - сократилось на 42,1%, до 6,1 тыс. с 10,6 тыс.

Согласно данным ФНС, общее количество действующих коммерческих компаний, сведения о которых содержатся в едином госреестре, за 2016 год уменьшилось на 6,1% - до 3 млн 895,0 тыс. с 4 млн 150,4 тыс. Общее количество юрлиц, сведения о которых содержатся в госреестре, уменьшилось за год на 5,5% - до 4 млн 553,8 тыс. с 4 млн 820,4 тыс.

 



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