Пресс-служба Смольного выгнала корреспондента "Фонтанки" с пресс-конференции из-за неугодной статьи

В Санкт-Петербурге корреспондента "Фонтанки" Галину Бояркову попросили удалиться с пресс-конференции, посвященной перспективам импортозамещения. Как пояснили в центре импортозамещения и локализации северной столицы, это сделано по просьбе пресс-службы комитета по промышленной политике и инновациям Смольного, которой не понравилась статья о специальных инвестиционных контрактах, опубликованная изданием на прошлой неделе.

В статье, в частности, шла речь о том, что на промышленном совете, состоявшемся на прошлой неделе, представители бизнеса критически высказались о мерах поддержки, предложенных Смольным для развития импортозамещающих производств.