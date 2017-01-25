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Московский листок

В бюджете "Газпрома" обнаружили дыру в $15 млрд

Опубликовано 25.01.2017 в разделе комментариев 1

В бюджете "Газпрома" обнаружили дыру в $15 млрд

Резкое падение цен на газ в Европе и политические мегапроекты по возведению новых трубопроводов в ЕС и Китай проели дыру в бюджете "Газпрома" в размере 15 млрд долларов, сообщает портал Finanz со ссылкой на аналитиков Алекса Фэка и Валерия Нестерова.

Финансовый план компании на ближайшие три года подразумевает ежегодное превышение расходов над доходами. Покрывать дефицит газовому монополисту придется за счет рекордных внешних займов и распродажи активов.

Bloomberg со ссылкой на проект бюджета "Газпрома" сообщает, что в 2017-19 гг компания планирует разместить долг на 27 млрд долларов и привлечь еще 6 млрд долларов от продажи собственности.

Деньги "Газпрому" нужны на мегастройки: "Сила Сибири", "Турецкий поток" и "Северный поток 2" обойдутся компании в 20 млрд евро (21,3 млрд долларов), сообщил глава управления "Газпрома" Андрей Воробьев.

Обеспечить эту сумму за счет собственных средств компания не сможет. Из-за резкого падения цен на газ в Европе экспортная выручка "Газпрома" в 2016-м году стала минимальной за 12 лет. За 9 месяцев 2016 года чистая прибыль "Газпрома" обвалилась в 2,3 раза - до 75,417 млрд рублей. Прибыль от продаж снизилась в 2,8 раза и составила 192,664 млрд рублей. Выручка уменьшилась на 10% - до 2,775 трлн руб.

Так же из-за дыры в бюджете "Газпром" не сможет выплачивать повышенные дивиденды по норме, которую продвигает Минфин, - 50% чистой прибыли. По сведениям источников Bloomberg, уже принято решение заморозить выплаты на ближайшие три года.

По словам партнера RusEnergy Михаила Крутихина, политические амбиции, реализуемые с помощью "Газпрома", дорого обходятся и самой компании, и российскому бюджету, и в конечном итоге всем российским гражданам.

В выигрыше остаются близкие к Кремлю подрядчики, получающие миллиардные контракты на строительство трубопроводов и компрессорных станций и оттачивающие свои способности по раздуванию смет.

"На участке Грязовец - Выборг средняя цена километра трассы достигла $4,8 млн, что втрое превышает затраты аналогичных проектов в других странах", - приводит пример Крутихин.

Кроме того, «Газпром» увеличил вознаграждение членам правления на 22% до 2,1 млрд руб. за девять месяцев 2016 г. В правлении «Газпрома» 17 человек, таким образом, в среднем вознаграждение каждого составило 125 млн рублей.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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корнхолио написал 25.01.2017 16:00
Никогда такого не было, и вот опять © В. Черномырдин, руководитель Газпрома в 1989 &#8212; 92 гг.
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