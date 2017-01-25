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Московский листок

Сечин отказался говорить о "мигалке": "Объяснять я вам не могу, и не буду, и не обязан"

Опубликовано 25.01.2017 в разделе комментариев 3

Сечин отказался говорить о "мигалке": "Объяснять я вам не могу, и не буду, и не обязан"

Глава компании "Роснефть" Игорь Сечин отказался прокомментировать информацию о том, что на его автомобиле установлен спецсигнал. "Отстаньте, пожалуйста, от меня. Вы что, предполагаете, что я могу на незаконных основаниях какими-то спецсредствами пользоваться? Конечно, нет", - заявил глава "Роснефти" телеканалу "Дождь".

При этом он отказался объяснять, на каких основаниях он пользуется спецсигналом. «Объяснять я вам не могу, и не буду, и не обязан этого делать. Давайте оставим это без комментариев», — сказал Сечин. Отвечать на дальнейшие вопросы корреспондента телеканала глава «Роснефти» также отказался, призвал проявить «какую-то сдержанность».

Ранее телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в окружении главы госкомпании сообщал, что Игорь Сечин незаконно используется автомобилем со спецсигналом. Помимо этого, в конце прошлого года фотография автомобиля Сечина с «мигалкой» на фоне кремлевской стены появилась в интернете: ее опубликовала в своем инстаграме журналист Life Анастасия Кашеварова. По ее утверждению, Сечин сам сель за руль Mercedes со спецсигналом, выйдя из Кремля. В настоящее время эта фотография в инстаграме Кашеваровой недоступна.

В ответ на запрос Дождя по поводу «мигалки» пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев ответил: «Пройдите, пожалуйста, в жопу. Примите уверения в нашем неизменном почтении», — сообщил Леонтьев.

Позднее в интервью Би-би-си Леонтьев заявил, что глава компании является «ответственным» чиновником и пользуется автомобилем со спецсигналом в соответствии со своим служебным положением. «Между прочим, Сечин является ответственным секретарем президентской комиссии по ТЭК. То есть как минимум он государственный чиновник определенного уровня, имеющий право на «мигалку» и спецавтомобиль», - заявил пресс-секретарь.

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Пофигист 65 написал 25.01.2017 17:16
Админ и его холуи пытались забанить, но сайт сбежал в Гейропу и их там научили только отса/сывать.
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(без названия)
крот написал 25.01.2017 16:54
расскажи как ты эту плешивую марионетку говорить научил ?? ....
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Ты как царю челобитную подаешь, холоп?!
Анасзтаз написал 25.01.2017 16:39
Хорошо еще, что в морду не дал и не приказал высеч корреспондента прилюдно на Лобном месте.
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