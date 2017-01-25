Реальные доходы россиян упали за год на 5,9%

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в декабре 2016 года упали на 6,1% по сравнению с декабрем 2015 года после снижения на 6% в ноябре, передает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата. В целом за 2016 год доходы упали на 5,9% в реальном выражении по сравнению с 2015 годом. В 2015 году было падение на 3,2%.

Реальные доходы населения падают уже третий год подряд - в 2014 году их снижение составило 0,7%. В номинальном выражении доходы населения в 2016 году составили 30 тыс. 775 рублей в месяц - рост на 1% к 2015 году. Средняя заработная плата по итогам 2016 года составила 36 тыс. 703 рубля в месяц и выросла на 7,7% к 2015 году. В реальном выражении средняя зарплата в 2016 году увеличилась на 0,6%.

Ранее, в январском мониторинге НИУ ВШЭ «Население России в 2016 году» отмечалось, что реальные доходы россиян сокращаются 25-ый месяц подряд, в последний раз их прирост был зафиксирован в октябре 2014 года и с тех пор они упали на 12,7%.

По данным экспертов ВШЭ, темпы падения потребительской активности в РФ опережают спад реальных доходов — с октября 2014 года по ноябрь 2016 года розничный оборот товаров и услуг сократился на 15,4%. В 2016 году трудности с покупкой продуктов или одежды испытывал 41% россиян, при этом у 11% жителей страны не хватает денег даже на продукты.

Наибольшие проблемы в 2016 году россияне испытывали с оплатой жилищно-коммунальных услуг. К ноябрю доля граждан, не способных оплатить услуги ЖКХ, выросла до 27%. На финансовые трудности при покупке лекарств пожаловались 18% респондентов, а на невозможность платить по кредитам — 13%.

Рост недовольства достатком особенно заметен среди пенсионеров, а также семей с двумя и более детьми. В ноябре 53% таких семей просрочили выполнение своих финансовых обязательств на три месяца, о трудностях при оплате услуг ЖКХ сообщили 60%.

42% россиян в ноябре 2016 года заявили, что ожидают дальнейшего ухудшения материального положения своей семьи. При этом порядка 40% семей, отмечающих ухудшение материального положения за последний год, заявили, что не справятся с трудностями без помощи государства.

Также в ходе опроса 41% респондентов заявили, что из-за нехватки денег вынуждены сокращать потребление товаров и услуг, 45% - переходить на более дешевые продукты питания.