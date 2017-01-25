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Московский листок

Ликвидировано антикоррупционное управление "Т" ГУЭБиПК МВД, в котором служил полковник-миллиардер Захарченко

Опубликовано 25.01.2017 в разделе комментариев 1

Ликвидировано антикоррупционное управление "Т" ГУЭБиПК МВД, в котором служил полковник-миллиардер Захарченко

Управление "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, в котором служил полковник Дмитрий Захарченко, ликвидировано, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Накануне был подписан соответствующий приказ»,- заявил собеседник агентства. По его словам, управление закрыли в рамках проводимой в главке реорганизации, сотрудникам уже выдали уведомления. «Вместо управления "Т" будет создана новая структура с аналогичными функциями», - отметил источник.

Напомним, заместитель начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрий Захарченко был задержан 8 сентября по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании предварительному следствию. В ходе обысков, проведенных в рамках дела, в общей сложности было обнаружено около 9 млрд рублей.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Александр Загонов написал 25.01.2017 17:29
Прячут концы.
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