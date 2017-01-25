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Московский листок

Рейтинг одобрения Путина подрос на 1%

Опубликовано 25.01.2017 в разделе комментариев 3

Рейтинг одобрения Путина подрос на 1%

Деятельностью Владимира Путина на посту президента страны удовлетворены 85% россиян, при этом недовольны его работой только 14% наших сограждан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на январский соцопрос «Левада-Центр». Таким образом рейтинг гаранта Конституции за месяц вырос на 1%.

Глава государства также назван в числе общественных деятелей, которым люди доверяют больше всего, - такое мнение выразили 56% россиян. Кроме того, в этом списке оказались министр обороны Сергей Шойгу — 24%, глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров — 21%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 14%, премьер-министр Дмитрий Медведев — 11%, председатель КПРФ Геннадий Зюганов — 9%.

Деятельностью Дмитрия Медведева на посту премьер-министра России довольны 53% респондентов. Не одобряют его работу 46% граждан. Работу правительства в целом одобряют 51% опрошенных. Иного мнения придерживаются 48% респондентов. Госдуму одобряют 45% респондентов, не одобряют — 54%.

При этом, более половины россиян (54%) считают, что дела в стране в целом идут в правильном направлении. Не согласны с этой точкой зрения 30% респондентов, затруднились ответить 16%. Опрос «Левада-Центра» проводился с 20 по 23 января среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

 



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 2
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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
коллективная ответственночть написал 25.01.2017 17:54
Так понимаю россияне не спорят и одобряют убийства украинцев на 85%. Отлично. Никто не сможет оправдаться , что выполняли приказ.
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че-то непонятно
Тень написал 25.01.2017 17:43
Я, наверное, в какой-то другой стране живу...
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Боже, Царя храни!
ДезИнформатор написал 25.01.2017 17:32
Сильный, державный, Царствуй на славу нам, Царствуй на страх врагам, Царь православный!
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