Путин опять спел!

Помните у нынешнего коммуниста Бортко в фильме: "Он все еще поет?" В общем, Путин спел. Опять. На этот раз по-русски. Раньше у него только Only you получалось.

И вот что скажу, конечно парнишка в стройотрядовской курточке лабал позорно. Неужто во всем МГУ нельзя было подыскать студента, чтоб хоть в ноты попадал и слова помнил?

Но Путин, оказывается, тоже совсем не умеет петь! Слуха у него нет, по видимому.

Но позвольте, ведь раньше был!

Вот же как так? Был слух, а теперь пропал? Неужто так бывает? Не голос - голос потерять можно, а вот именно, что слух!

Но вот же на старом видео Путин и в такт попадает, и поет вполне прилично... А тут - совсем не прилично.

Может опять в МГУ был какой-то другой Путин?

А.Б.