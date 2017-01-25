Путин опять спел!

Помните у нынешнего коммуниста Бортко в фильме: "Он все еще поет?" В общем, Путин спел. Опять. На этот раз по-русски. Раньше у него только Only you получалось.
И вот что скажу, конечно парнишка в стройотрядовской курточке лабал позорно. Неужто во всем МГУ нельзя было подыскать студента, чтоб хоть в ноты попадал и слова помнил?
Но Путин, оказывается, тоже совсем не умеет петь! Слуха у него нет, по видимому.
Но позвольте, ведь раньше был!
Вот же как так? Был слух, а теперь пропал? Неужто так бывает? Не голос - голос потерять можно, а вот именно, что слух!
Но вот же на старом видео Путин и в такт попадает, и поет вполне прилично... А тут - совсем не прилично.
Может опять в МГУ был какой-то другой Путин?
А.Б.
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Гопака! написал 25.01.2017 19:30
стоик677 написал 25.01.2017 19:21
сарот написал 25.01.2017 18:35
Несогласный Сергей написал 25.01.2017 18:34