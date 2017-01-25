Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путин опять спел!

Опубликовано 25.01.2017 в разделе комментариев 4

Помните у нынешнего коммуниста Бортко в фильме: "Он все еще поет?" В общем, Путин спел. Опять. На этот раз по-русски. Раньше у него только Only you получалось.

И вот что скажу, конечно парнишка в стройотрядовской курточке лабал позорно. Неужто во всем МГУ нельзя было подыскать студента, чтоб хоть в ноты попадал и слова помнил?

Но Путин, оказывается, тоже совсем не умеет петь! Слуха у него нет, по видимому.

Но позвольте, ведь раньше был!

Вот же как так? Был слух, а теперь пропал? Неужто так бывает? Не голос - голос потерять можно, а вот именно, что слух!

Но вот же на старом видео Путин и в такт попадает, и поет вполне прилично... А тут - совсем не прилично.

Может опять в МГУ был какой-то другой Путин?

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: А когда-же наконец спляшет?
Гопака! написал 25.01.2017 19:30
Ну или, на худой конец, танец маленьких лебедей...
Ответить
(без названия)
стоик677 написал 25.01.2017 19:21
Его еще на ядро не сажали, как Мюнхгаузена?
Ответить
(без названия)
сарот написал 25.01.2017 18:35
плотник 4-го разряда ))) карлик запесделся уже совсем
Ответить
(без названия)
Несогласный Сергей написал 25.01.2017 18:34
А когда-же наконец спляшет!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Антисемит ли Петр Толстой?:
Результаты
Интернет-ТВ
Путин опять спел!
Путин опять спел!
25.01.2017
П.Грудинин: чем грозит нашим аграриям снятие санкций?
П.Грудинин: чем грозит нашим аграриям снятие санкц...
25.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин опять спел! (4)
Рейтинг одобрения Путина подрос на 1% (6)
Ликвидировано антикоррупционное управление "Т" ГУЭБиПК МВД, в котором служил полковник-миллиардер Захарченко (2)
Реальные доходы россиян упали за год на 5,9% (3)
Сечин отказался говорить о "мигалке": "Объяснять я вам не могу, и не буду, и не обязан" (4)
В бюджете "Газпрома" обнаружили дыру в $15 млрд (3)
Пресс-служба Смольного выгнала корреспондента "Фонтанки" с пресс-конференции из-за неугодной статьи (1)
К доске "выдающегося полярника" подкралась полярная лиса (0)
В России за год закрылось рекордное число компаний (5)
Российские банки увеличили прибыль почти в пять раз за год (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Послушайте опытного человека, люди добрые
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Тихая арабизация Франции
Дарья Митина Дарья Митина: С Кoлчакoм не прoканалo:)
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: А хочется очередями, да?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: А где российские иконы стиля?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss