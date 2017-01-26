Министр обороны Великобритании обвиняет российских военных в убийствах?

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что ВМФ Британии следят за «каждым шагом этих кораблей», имея в виду возвращающуюся из Сирии авианосную группу ВМФ России, чтобы обеспечить безопасность страны.

- Ну ладно, эстонцы с ума сошли, готовятся к нападению России, - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но британцы-то вроде старые вояки, понимают, что их островам ничего не угрожает и угрожать не может? Зачем же выставлять себя на посмешище? Там правда их министр что-то сказал и про страдания сирийцев: "корабль позора, миссией которого было приумножить страдания жителей Сирии"... Я думал, позор это техническое состояние "Адмирала Кузнецова", тут и спорить не с чем. Но он, оказывается, про гуманизм... А в Афганистане пять тысяч британских солдат уже больше 15 лет что делают, не умножают страдания афганского народа? Вот что-то не припоминаю фотографий русских солдат рядом с убитыми ими детьми, а вот солдаты НАТО - пожалуйста.

- Это взвод сержанта Кэлвина Гиббса фотографируется на память, если кто не знает, - напомнил Анатолий Баранов. - Но говорят, они извинились. Сказали, что больше не будут фоткаться рядом с детьми, которых убьют. А сколько десятков или сотен тысяч афганцев убили оккупационные войска за 15 лет, просто никто не знает. Ну кто их считает, афганцев? Зато вот на территории Пакистана эти же войска убили до 3300 человек. При чем тут Пакистан? А он рядом... Вот еще было участие британских войск в войне в Ираке - 45 тысяч солдат с 2003 по 2011 годы. И опять нет достоверных данных о потерях мирного населения, ну что ты будешь делать! По оценке Всемирной организации здравоохранения, с начала войны и до середины 2006 года жертвами стали 151 тыс. иракцев. А ведь война продолжалась еще 5 лет потом! А в режиме гражданской войны продолжается и до сих пор. А теперь сравниваем с Сирией - всего по оценкам ООН за время конфликта погибло 115 тысяч человек. Много, очень много, но гораздо меньше, чем в Афганистане или Ираке. Причем по данным отчёта ООН, с 15 марта 2011 до 30 ноября 2012 в Сирии погибло 59648 человек. Это было задолго до того, как Совет Федерации одобрил участие российских военных в сирийском конфликте, что произогло только в 2015-м году. По данным ООН, с начала 2013 года в Сирии было убито около 10 тысяч человек. С марта 2011 по апрель 2013 года в Сирии было убито 92901 человек - это опять данные ООН. И вот в самом конце 2013 года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что в ходе войны погибли 128 тыс. сирийцев. После чего ООН подсчеты жертв войны в Сирии прекратила... И вот тут то 9 июня агентство Франс-Пресс со ссылкой на Syrian Observatory for Human Rights сообщило, что число убитых в ходе гражданской войны в Сирии достигло 230 тысяч человек, 69494 погибших — мирные жители, среди них 11493 — дети и 7371 — женщины. Понятно? По данным ООН 115 тысяч, а по данным общественных организаций в 2,5 раза больше! В общем, все равно, жуть что творится в Сирии - то есть тоже, что в Афганистане и Ираке, только чуть позже. Известно, что в современной войне соотношения потерь военных и гражданских могут соотноситься как 1 к 10, то есть гражданские страдают больше военных. И теперь прикинем, сколько среди тех, кто погиб в Сирии от российских ударов с воздуха в процентном отношении к общим потерям? Конечно есть, как не быть... Вот, к примеру, ООН обвинила авиацию США в гибели 300 гражданских лиц в Сирии, Франии - 120 гражданских. Конечно же есть что-то и на совести российских военных, но это очень невеликая доля в общей структуре потерь. США, Великобритания, Франция, Россия, Турция - это империалистические державы, которые ведут империалистические войны. В этих войнах гибнут люди, по большей части мирные. В основном, кстати, гибнут от рук местных людоедов - не российские же пилоты на базе Хмеймим изнасиловали сотни тысяч сирийских женщин, детей, да и мужчин тоже. Но это, конечно, не снимает отвественности с империалистических правительств, которые стоят за этими конфликтами. Но вот когда министр обороны Великобритании, у которого руки буквально по локоть в крови, обвиняет в чем-то своих российских коллег - это какая-то совсем дешевая пропаганда. У вас принц Гарри лично убивал афганцев с вертолета и на земле тоже, а тут какая-то целка отросла в министерстве обороны Великобритании...