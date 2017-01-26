В судах от избиений подсудимых перешли к свидетелям, зрителям и адвокатам

Суд над мухинцами (ИГПР "ЗОВ") сопровождается все большим и большим насилием. Приставы лютуют. Привожу свидетельства Елены Рохлиной.



Мы уже приехали с Дорогомиловского суда в Тверской. Прокурор сейчас зачитывает, что там в томах дела. Тут не сильно что можно снять, даже самих себя нельзя. Наглость конечно великая и вся эта наглость за наш счёт.

https://vk.com/id155135111?w=wall155135111_210202



Толкал в спину и бил меня пристав Максимов, перепост.

https://vk.com/id155135111?w=wall155135111_210209



Выбросил мои вещи из сумки, толкал меня, видно ему дали на это добро.

Приставы говорят, что им не нужны референдумы и власть прекрасная в России. Слава Абрамовичу, Сечину слава. Нападать на людей им нравится, тем более их за это не наказывают...

https://vk.com/id155135111?w=wall155135111_210221



Адвоката Алексея Александровича Суханова избили приставы. Кровь на голове от удара. В данный момент адвокату стало плохо, приехала скорая.

https://vk.com/id155135111?w=wall155135111_210277

(По ссылке - объяснительная Рохлиной о том, как ее задерживали и волокли в комнату приставов).



Алексей пробовал выручить Елену, когда ее схватили приставы. Схватили ее за то, что она рассказывает о "суде" в Интернете.

Полный произвол...