Будущий кандидат в президенты борется за увековечивание памяти "Верховного правителя России"

Председатель Федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский назвал абсурдным решение суда, который признал незаконной установку мемориальной доски в честь адмирала Александра Колчака в Петербурге и постановил ее демонтировать. Судебный запрет на увековечивание памяти Колчака имеет четко определенное политическое звучание - защиты и продвижения от имени нынешнего государства преступной идеологии и практики большевизма, считает Явлинский.

По его словам, «это крайне тревожный знак, вполне вписывающийся в политику российской власти по отношению к историческим датам, отмечаемым в 1917 году: вместо официальных оценок узурпации власти большевиками и деяний их кровавой диктатуры – молчание и желание побыстрее «свернуть тему».

«Судебный запрет, наложенный на этом фоне на увековечивание памяти А.В. Колчака, имеет четко определенное политическое звучание - защиты и продвижения от имени нынешнего государства преступной идеологии и практики большевизма», - говорит Григорий Явлинский.

От редакции: Напомним, что решение суда по памятной доске Колчаку было аргументировано очень просто и понятно даже дебилу: Колчак - нереабилитированный военный преступник, в реабилитации которого отказали и Верховный, и Конституционный суды.

В Екатеринбургской губернии, одной из 12 находившихся под контролем Колчака губерний, при Колчаке было расстреляно не менее 25 тысяч человек, перепорото около 10 % двухмиллионного населения.

Политические руководители чехословацкого корпуса Б. Павлу и В. Гирса в официальном меморандуме союзникам в ноябре 1919 года заявляли: "Под защитой чехословацких штыков местные русские военные органы позволяют себе действия, перед которыми ужаснётся весь цивилизованный мир. Выжигание деревень, избиение мирных русских граждан целыми сотнями, расстрелы без суда представителей демократии по простому подозрению в политической неблагонадёжности составляют обычное явление, и ответственность за всё перед судом народов всего мира ложится на нас: почему мы, имея военную силу, не воспротивились этому беззаконию".

Выдержка из приказа губернатора Енисейской и части Иркутской губернии генерала С. Н. Розанова, особого уполномоченного Колчака в г. Красноярске от 27 марта 1919 года:

"Начальникам военных отрядов, действующих в районе восстания:

1. При занятии селений, захваченных ранее разбойниками, требовать выдачи их главарей и вожаков; если этого не произойдёт, а достоверные сведения о наличии таковых имеются, — расстреливать десятого.

2. Селения, население которых встретит правительственные войска с оружием, сжигать; взрослое мужское население расстреливать поголовно; имущество, лошадей, повозки, хлеб и так далее отбирать в пользу казны.

Примечание. Всё отобранное должно быть проведено приказом по отряду…

6. Среди населения брать заложников, в случае действия односельчан, направленного против правительственных войск, заложников расстреливать беспощадно".

11 сентября 1918 года при подавлении крестьянского выступления в Славгородском уезде «гусары» атамана Анненкова замучили и убили до 500 человек. В их числе были и 87 делегатов крестьянского съезда, которых по приказу Анненкова изрубили на площади Славгорода против народного дома и там же закопали в яму.

Была сожжена дотла деревня Чёрный Дол, расстреливались, бились и вешались на столбах даже жёны и дети крестьян.

Девушек из Славгорода и его окрестностей привозили к поезду Анненкова, находившемуся на городской станции, насиловали, а затем расстреливали.

По свидетельству очевидца Блохина, казни анненковцев отличались особой жестокостью: у жертв вырывались глаза, языки, вырезались полосы на спине, их закапывали живьём, привязывали к конским хвостам.

9 мая 1918 года после взятия казаками атамана Дутова села Александров-Гая было закопано заживо 96 взятых в плен красноармейцев. Всего в селе разными способами было казнено 675 человек.

После захвата казачьим отрядом атамана Дутова 27 мая 1918 года Челябинска и Троицка, 3 июля Оренбурга в этих городах был установлен режим террора. В одной оренбургской тюрьме содержалось более 6 тысяч заключённых, из них около 500 были убиты в ходе допросов. В Челябинске дутовцами было расстреляно или вывезено в тюрьмы Сибири 9 тысяч человек, в Троицке дутовцами в первые недели после взятия города было расстреляно около 700 человек. В Илеке ими было уничтожено 400 человек.

В одной только Уральской области в январе 1919 года казаками Дутова было убито 1050 человек.

В том же году в селе Сахарное дутовцами была сожжена больница вместе с 700 находившимися там больными тифом красноармейцами, уничтожена деревня Меглиус вместе с 65 её жителями.

Атаман Семёнов лично держал под контролем пытки в застенках, в ходе которых было убито до 6500 человек.

А теперь на фоне этих далеко не полных фактов белого террора, который проводился на территриях, подвластных Колчаку, прочтем слова будущего кандидата в президенты России Явлинского: «Судебный запрет, наложенный на этом фоне на увековечивание памяти А.В. Колчака, имеет четко определенное политическое звучание - защиты и продвижения от имени нынешнего государства преступной идеологии и практики большевизма».

А теперь самое смешное: партия «Яблоко» в этом и начале следующего года намерена провести серию историко-политические конференций, в том числе - конференцию «Учредительное собрание - растоптанная национальная идея России».

И кто ж ее растоптал-то, эту идею?

После мирного (декрет ВЦИКа 6 января 1918 года) роспуска большевиками Учредительного собрания, бывшие члены "учредилки" образовали 8 июня 1918 года под патронажем интервентов первое антибольшевистское правительство - Комуч. Однако уже 30 ноября того же года назначивший сам себя Верховным правителем России А.В.Колчак он приказал предать бывших членов Учредительного собрания военному суду «за попытку поднять восстание и вести разрушительную агитацию среди войск». 2 декабря специальным отрядом под командованием полковника Круглевского часть членов съезда Учредительного собрания (25 человек) была арестована, в товарных вагонах доставлена в Омск и заключена в тюрьму. Ещё ранее, 24 октября 1918 года, был арестован офицерами из отряда Красильникова и убит депутат Б. Н. Моисеенко. А 23 декабря 1918 года содержавшиеся в тюрьме член Учредительного собрания Н. В. Фомин и 9 видных эсеров и меньшевиков были изрублены шашками и расстреляны, а после спущены в прорубь колчаковскими офицерами на льду Енисея - как шутили офицеры, "отправились в Енисейскую республику"...

Впрочем, Г.А.Явлинскому подобные шутки не вновинку - он же лично участвовал в самоубийстве министра внутренних дел СССР Бориса Карловича Пуго с супругой. По словам самого Явлинского, и министр, и его жена были еще живы, и пистолет аккуратно лежал на тумбочке... В общем, кристально честный человек, экономист. Жалко не полярный исследователь... Хоть сейчас мемориальную доску вешай.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск

Материалы по теме:

К доске "выдающегося полярника" подкралась полярная лиса



