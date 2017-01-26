Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Минздрав немного подсократил продолжительность жизни дорогих россиян

Опубликовано 26.01.2017 в разделе комментариев 1

смерть минздрав вода
Минздрав немного подсократил продолжительность жизни дорогих россиян

Минздрав скорректировал ряд целевых показателей госпрограммы «Развитие здравоохранения». Основное беспокойство в экспертном сообществе вызвало увеличение (по сравнению с прогнозируемым ранее) показателя смертности и снижение продолжительности жизни к 2020 году по сравнению с ожидавшейся. Если раньше в документе было записано, что смертность должна снижаться с 12,3 случая на тысячу человек в 2016 году до 11,4 в 2020 году, то сейчас целевые показатели смертности в 2020 году изменены на 13 случаев на тысячу. А ожидаемую продолжительность жизни в 2020 году, считают в ведомстве, следует снизить с 74,3 до 74 лет.

То есть смертность будет не снижаться, а наоборот. Хотя она, в общем, и сейчас высокая, так что будет как обычно. Привыкли уже...

Что до ожидаемой продолжительности жизни - посмотрим. Вот лично мной что-то ничего хорошего не ожидается.

Как же это так, граждане? Ведь все у нас хорошо, показатели растут, международный престиж укрепляется, президент замечательный, партия "Единая Россия" еще лучше, а жить при такой власти несознательные граждане не желают - мрут, понимаешь ли, вредительским образом.

В какой-нибудь сраной Румынии, и то живут до 75 лет, а в Словении все 80! А наша прекрасная Россия, где так вольно дышит человек - и на 110-м месте в мире... А Северная Корея на 109-м.

Я хочу знать, когда мы догоним и перегоним Северную Корею по продолжительности жизни! Я не замахиваюсь на недостижимый Гондурас с его почти что 75 годами, но КНДР желаю догнать. Ладно, не перегнать, но догнать-то сможем? А, Вероника Игоревна (это я министра здравоохранения спрашиваю как бы)?

Однако есть такая страна с хорошим климатом - Зимбабве называется. Там вообще живут в среднем 38 лет. Но тамошний президент Мугабе правит страной уже 38-й год как раз, а годков ему, стало быть, уже 93, но он такой довольно бодрый и собирается продолжать править. А нашему до таких высот еще больше 20 лет - вот и думаю, к 38-му году нашего в президентах, мы до уровня Зимбабве достигнем или нет? Одна неприятность - не доживу, я ж не президент, у меня продолжительность жизни средняя...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск

Материалы по теме:

По данным полиции, фальшивой является каждая десятая таблетка

Водка подорожает, жизнь подешевеет 

С Нового года - новый геноцид пенсионеров

Крещенская купель для электората и не только

Футурополисы Кудрина или постапокалипсис now

Почему нас кормят говном, и никому за это ничего не бывает?



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Владимир49 написал 26.01.2017 03:05
В том же Магадане новое кладбище по размерам уже сравнимо с самим городом, его даже закрывать собираются и делать еще более новое. Было 270000 населения, осталось меньше 100000. Холокост отдыхает. Вот такое "развитие" по всей стране.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Антисемит ли Петр Толстой?:
Результаты
Интернет-ТВ
Путин опять спел!
Путин опять спел!
25.01.2017
П.Грудинин: чем грозит нашим аграриям снятие санкций?
П.Грудинин: чем грозит нашим аграриям снятие санкц...
25.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Минздрав немного подсократил продолжительность жизни дорогих россиян (1)
Да здравствует Тверской суд, бессмысленный и беспощадный! (1)
Министр обороны Великобритании обвиняет российских военных в убийствах? (13)
В судах от избиений подсудимых перешли к свидетелям, зрителям и адвокатам (2)
Будущий кандидат в президенты борется за увековечивание памяти "Верховного правителя России" (2)
Путин опять спел! (15)
Рейтинг одобрения Путина подрос на 1% (13)
Ликвидировано антикоррупционное управление "Т" ГУЭБиПК МВД, в котором служил полковник-миллиардер Захарченко (3)
Реальные доходы россиян упали за год на 5,9% (4)
Сечин отказался говорить о "мигалке": "Объяснять я вам не могу, и не буду, и не обязан" (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Все мы умрем, но немного раньше, чем ожидалось
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Офицеры НАТО арестованные в бункере в Алеппо
Дарья Митина Дарья Митина: Кадрoвoе
Максим Калашников Максим Калашников: Либерасты и путинославцы сажают друг друга по 282 статье
Максим Калашников Максим Калашников: Беспредел в Тверском суде
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss