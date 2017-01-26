Минздрав немного подсократил продолжительность жизни дорогих россиян

Минздрав скорректировал ряд целевых показателей госпрограммы «Развитие здравоохранения». Основное беспокойство в экспертном сообществе вызвало увеличение (по сравнению с прогнозируемым ранее) показателя смертности и снижение продолжительности жизни к 2020 году по сравнению с ожидавшейся. Если раньше в документе было записано, что смертность должна снижаться с 12,3 случая на тысячу человек в 2016 году до 11,4 в 2020 году, то сейчас целевые показатели смертности в 2020 году изменены на 13 случаев на тысячу. А ожидаемую продолжительность жизни в 2020 году, считают в ведомстве, следует снизить с 74,3 до 74 лет.

То есть смертность будет не снижаться, а наоборот. Хотя она, в общем, и сейчас высокая, так что будет как обычно. Привыкли уже...

Что до ожидаемой продолжительности жизни - посмотрим. Вот лично мной что-то ничего хорошего не ожидается.

Как же это так, граждане? Ведь все у нас хорошо, показатели растут, международный престиж укрепляется, президент замечательный, партия "Единая Россия" еще лучше, а жить при такой власти несознательные граждане не желают - мрут, понимаешь ли, вредительским образом.

В какой-нибудь сраной Румынии, и то живут до 75 лет, а в Словении все 80! А наша прекрасная Россия, где так вольно дышит человек - и на 110-м месте в мире... А Северная Корея на 109-м.

Я хочу знать, когда мы догоним и перегоним Северную Корею по продолжительности жизни! Я не замахиваюсь на недостижимый Гондурас с его почти что 75 годами, но КНДР желаю догнать. Ладно, не перегнать, но догнать-то сможем? А, Вероника Игоревна (это я министра здравоохранения спрашиваю как бы)?

Однако есть такая страна с хорошим климатом - Зимбабве называется. Там вообще живут в среднем 38 лет. Но тамошний президент Мугабе правит страной уже 38-й год как раз, а годков ему, стало быть, уже 93, но он такой довольно бодрый и собирается продолжать править. А нашему до таких высот еще больше 20 лет - вот и думаю, к 38-му году нашего в президентах, мы до уровня Зимбабве достигнем или нет? Одна неприятность - не доживу, я ж не президент, у меня продолжительность жизни средняя...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск

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