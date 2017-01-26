Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Все меньше россиян верят в улучшение отношений с США при Трампе

Опубликовано 26.01.2017 в разделе комментариев 1

Все меньше россиян верят в улучшение отношений с США при Трампе

Все меньше россиян верят в позитивные изменения российско-американских отношений после избрания Дональда Трампа президентом США, сообщают социологи «Левада-Центра», проанализировав результаты январского соцопроса.

В январе улучшения отношений с США после избрания Трампа ожидали 45% респондентов, тогда как в ноябре 2016 года такого мнения придерживались 54% россиян.

При этом, каждый десятый опрошенный ожидает, что отношения России и США с избранием Трампа ухудшатся, в ноябре таких было 3%. В том, что отношения останутся на прежнем уровне уверены 29% опрошенных (27% в ноябре). Затруднились сделать прогноз 15% участников опроса.

Социологи отмечают, что в 2009 году перед вступлением в должность президента США Барака Обамы улучшения отношений ждали 34% россиян, а ухудшения опасались 7%.

В то, Россия вмешивалась в предвыборную кампанию в США, верят 12% опрошенных. Почти три четверти респондентов (72%) уверены в обратном. Затруднились ответить 16% россиян.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Баранов прав
Баранов еб написал 26.01.2017 12:06
все меньше и меньше. росиянн.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Антисемит ли Петр Толстой?:
Результаты
Интернет-ТВ
Путин опять спел!
Путин опять спел!
25.01.2017
П.Грудинин: чем грозит нашим аграриям снятие санкций?
П.Грудинин: чем грозит нашим аграриям снятие санкц...
25.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Мадлен Олбрайт заявила о готовности принять ислам в знак протеста (0)
В 2016 году в РФ за коррупцию осуждены более 13 тысяч человек (0)
В Москве произошло 2 тысячи ДТП за сутки (1)
Все меньше россиян верят в улучшение отношений с США при Трампе (1)
Процесс поглощения Исаакия РПЦ притормозил Пиотровский (1)
Минздрав немного подсократил продолжительность жизни дорогих россиян (9)
Да здравствует Тверской суд, бессмысленный и беспощадный! (2)
Министр обороны Великобритании обвиняет российских военных в убийствах? (24)
В судах от избиений подсудимых перешли к свидетелям, зрителям и адвокатам (5)
Будущий кандидат в президенты борется за увековечивание памяти "Верховного правителя России" (14)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Навальный - отдельно, котлеты -отдельно...
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Стена Трампа
Дарья Митина Дарья Митина: Как же oн раньше служил в oчистке?????
Максим Калашников Максим Калашников: Исаакий, черта оседлости и телеграф Толстой
Дарья Митина Дарья Митина: Саид Гафурoв - капитуляция без белoгo флага: cирийская оппозиция хочет сохранить лицo
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss