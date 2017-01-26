Все меньше россиян верят в улучшение отношений с США при Трампе

Все меньше россиян верят в позитивные изменения российско-американских отношений после избрания Дональда Трампа президентом США, сообщают социологи «Левада-Центра», проанализировав результаты январского соцопроса.

В январе улучшения отношений с США после избрания Трампа ожидали 45% респондентов, тогда как в ноябре 2016 года такого мнения придерживались 54% россиян.

При этом, каждый десятый опрошенный ожидает, что отношения России и США с избранием Трампа ухудшатся, в ноябре таких было 3%. В том, что отношения останутся на прежнем уровне уверены 29% опрошенных (27% в ноябре). Затруднились сделать прогноз 15% участников опроса.

Социологи отмечают, что в 2009 году перед вступлением в должность президента США Барака Обамы улучшения отношений ждали 34% россиян, а ухудшения опасались 7%.

В то, Россия вмешивалась в предвыборную кампанию в США, верят 12% опрошенных. Почти три четверти респондентов (72%) уверены в обратном. Затруднились ответить 16% россиян.