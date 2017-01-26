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Московский листок

В Москве произошло 2 тысячи ДТП за сутки

Опубликовано 26.01.2017 в разделе комментариев 1

В Москве произошло 2 тысячи ДТП за сутки

В Москве за минувшие сутки зафиксировано 1940 дорожно-транспортных происшествий в которых пострадали 30 человек и один человек погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию. Причинами большинства произошедших аварий стало несоблюдение скоростного режима, дистанции и опасные маневрирования в сложных погодных условиях.

Сотрудники инспекции призвали водителей в связи с тяжелой дорожной обстановкой быть предельно внимательными и выполнять предписания дорожных знаков.

Накануне сообщалось, что за сутки в Москве выпало 19% месячной нормы осадков. Кроме того, после несколько дней оттепели в столице резко похолодало и на трассах образовалась сильная гололедица. В среду вечером пробки в Москве достигли 9 баллов.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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иличев написал 26.01.2017 11:44
Собянин хвастался за день до колапса, что благодоря его чуткому руководству в Москве стало меньше пробок и аварий. Кстати, действительно на второстепенных улицах на дорогах был лед. К сожалению Москва превратилась при Собянине в Собянинск!!!
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