В Москве произошло 2 тысячи ДТП за сутки

В Москве за минувшие сутки зафиксировано 1940 дорожно-транспортных происшествий в которых пострадали 30 человек и один человек погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию. Причинами большинства произошедших аварий стало несоблюдение скоростного режима, дистанции и опасные маневрирования в сложных погодных условиях.

Сотрудники инспекции призвали водителей в связи с тяжелой дорожной обстановкой быть предельно внимательными и выполнять предписания дорожных знаков.

Накануне сообщалось, что за сутки в Москве выпало 19% месячной нормы осадков. Кроме того, после несколько дней оттепели в столице резко похолодало и на трассах образовалась сильная гололедица. В среду вечером пробки в Москве достигли 9 баллов.