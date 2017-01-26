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Московский листок

Процесс поглощения Исаакия РПЦ притормозил Пиотровский

Опубликовано 26.01.2017 в разделе комментариев 1

рпц социальныйрегресс ленинград реституция
Процесс поглощения Исаакия РПЦ притормозил Пиотровский

Президент Союза музеев России (СМР) и директор государственного музея "Эрмитаж" Михаил Пиотровский обратился к Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу с письмом, в котором предложил предстоятелю Русской православной церкви рассмотреть вопрос о временном отзыве ходатайства Санкт-Петербургской епархии о передаче ей Исаакиевского собора. Об этом сообщается на сайте СМР. 

Пиотровский обратил внимание патриарха на то, что этот вопрос вызвал противоречивую реакцию в обществе, спровоцировал публичные конфликты и противостояние людей с разным отношением к этой проблеме. 

Президент СМР убежден, что мир в душах людей и согласие в обществе важнее любого имущества, и это, по его мнению, позволит остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение по данному вопросу, отмечается в сообщении. 

Решение петербургских властей передать Исаакиевский собор в ведомство РПЦ вызвала широкий резонанс и жаркие споры в обществе и экспертном сообществе. В интернете собирают подписи под петицией с требованием отменить это решение, на данный момент под ней подписались более 200 тысяч человек. 

Директор государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров и вовсе заявил, что после передачи собора РПЦ музей, существовавший 90 лет, прекратит свое существование. Эксперты выразили опасение, что содержание и реставрация собора теперь целиком ляжет на городской бюджет, а сохранность уникальных памятников искусства может оказаться под угрозой. 

Ситуацию вокруг Исаакия обострили высказывания вице-спикера Госдумы Петра Толстого на эту тему. 

Стоит напомнить, что Церковь не первый год добивалась передачи ей Исаакия. В первый раз с просьбой передать ей собор Санкт-Петербургская митрополия обратилась к городским властям летом 2015 года. Тогда инициатива вызвала горячие споры и протесты со стороны культурного сообщества и оппозиционных депутатов петербургского парламента, которые обратились в городскую избирательную комиссию с предложением вынести данный вопрос на общегородской референдум, но им было отказано.

Напомним, 21 января глава Минкультуры Владимир Мединский заявил, что Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге станет более доступным для посещения граждан после его передачи Русской православной церкви. Кроме того, вход станет бесплатным. 

"Ключевым, на мой взгляд, условием, о чем я с представителями Церкви говорил, является то, что после соответствующей полной передачи доступ граждан в Исаакиевский собор, причем включая и смотровые площадки и иные помещения собора, должен не только не уменьшиться, он должен увеличиться и облегчиться", - заявил Мединский "Интерфаксу". 

Мединский указал, что вход станет бесплатным, так как это будет уже не музей: "Естественно, в этом случае вход в собор будет бесплатным, как и во все храмы Русской православной Церкви. Это только в Европе в некоторые соборы за деньги пускают". 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
крестьянин написал 26.01.2017 12:02
В чем проблема,Ну хоть раз спросите мнение плебса,хотя бы питерского.
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