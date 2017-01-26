В 2016 году в РФ за коррупцию осуждены более 13 тысяч человек

В России за 2016 год за совершение коррупционных преступлений были осуждены свыше 13 тыс. человек, сообщает Газета.Ру со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры России.

«Всего в истекшем году за совершение коррупционных преступлений осуждено 13 183 человека», — отметили в прокуратуре.

Всего в 2016 году было выявлено более 300 тыс. нарушений коррупционной направленности. По результатам их рассмотрения 72,6 тыс. лиц были наказаны в дисциплинарном порядке, в том числе 383 лица были уволены в связи с утратой доверия. По материалам прокуроров следственные органы возбудили 3,7 тыс. уголовных дел.

«В истекшем году прокурорами инициировано более 360 процедур контроля за расходами чиновников, в суды направлено 29 исков об обращении в казну государства имущества, приобретенного на сокрытые доходы. Общая его стоимость превысила 350 млн руб», — сообщили в Генпрокуратуре.

По исполненным решениям суда в доход государства были обращены 12 объектов, стоимость которых составила более 34 млн рублей.

Отметим, что по данным Судебного департамента при Верховном суде, число лиц, которым суды выносят приговоры за коррупцию в России, ежегодно в среднем увеличивается на 1,5 тысяч человек. Если в 2012 году за коррупционные преступления в России было осуждено 6 тысяч человек, в 2013 - 8,5 тысяч, в 2014 году - 10,7 тыс., в 2015 году - уже 11,5 тыс. человек.

При этом больше всего осуждается за дачу взяток. Если в 2012 году за такие преступления были осуждены 2 тысяч человек, то в 2015 году суды вынесли приговоры в отношении 5,2 тыс. взяткодателей.

Примечательно, что в РФ самым распространенным наказанием за коррупцию являются штрафы. Именно к ним приговариваются более половины осужденных коррупционеров. Вторым по частоте является условное лишение свободы. К реальному лишению свободы приговаривается примерно каждый восьмой коррупционер.