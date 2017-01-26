Бывший госсекретарь США демократ Мадлен Олбрайт заявила о готовности принять ислам в знак протеста против ужесточения президентом Дональдом Трампом иммиграционной политики.

"Я была воспитана католичкой, позже перешла в Епископальную церковь, а впоследствии обнаружила, что моя семья была иудейской веры. Я готова принять ислам из соображений солидарности. Добро пожаловать, беженцы", - написала Олбрайт на своей странице в Twitter.

Она отметила, что Америка «должна оставаться открытой людям любой веры и происхождения».

Напомним, в среду президент США Дональд Трамп подписал ряд указов об ужесточении иммиграционной политики и пограничного контроля. В частности, планируется на 120 дней приостановить программу приема беженцев в США, а также ограничить выдачу виз гражданам из ряда мусульманских стран.