Назарбаев пытается снять с себя ответственность рабочие казахстан репрессии назарбаев 25 января бывший первый секретарь ЦК КПК, несменяемый президент и Елбасы выступил с восьмиминутной речью, в который выдвинул очередные «эпохальные идеи» перераспределения полномочий, когда весь социально-экономический блок будет полностью отдан «самостоятельному правительству», который будет подотчетен парламенту и даже формироваться победившей партией. Эти «новшества» были поданы им как необходимость проведения давно назревших «демократических реформ».



Себе Назарбаев оставляет весь силовой блок вместе с КНБ, МВД, МО, а также представительские функции за рубежом вместе с МИДом, для ведения переговоров с главами других государств. По его словам вся суть «реформы» заключается в том, что он намерен быть арбитром между «сильным парламентом» и «сильным правительством», увеличив полномочия и самостоятельность этих органов. В рамках новой системы, якобы две палаты парламента получат небывалое «демократическое» преимущество выносить вотум недоверия кабинету!



В действительности ничего абсолютно не меняется. Суперарбитр просто снимает с себя часть полномочий и ответственность за коллапс сырьевой модели капитализма, за неминуемый крах финансовой системы и новые девальвации валюты, за разворованный им же в интересах его же коммерческих банков Единого Накопительного Пенсионного Фонда (ЕНПФ), за массовую окончательную приватизацию, за все антинародные меры и антисоциальные реформы, за полное обнищание масс.



Марионеточный парламент, контролируемый им же, как и кукольный кабинет министров с назначаемыми акимами является для него лишь отдушиной, свистком для выпускания пара недовольства граждан. Ясно, что именно они и возьмут на себя весь груз негативных последствий проводимой политики. Эти «демократические» реформы являются лишь логическим и техническим шагом в целях подстраховки и усиления стабильности положения правящей клики, после того, как Назарбаев слишком опасно сконцентрировал всю полноту власти в своих руках.



В случае массовых протестов и забастовок, Елбасы, как суперарбитр, может просто убрать в отставку свое правительство через своих же депутатов и остаться в стороне. В этом случае он всегда будет повторять, что все «неправильные» решения в стране принимались не им, а нерадивыми министрами и парламентом. Даже в случае внеочередных выборов в Мажилис, все партии и Центральная Избирательная Комиссия управляются им же, а оппозиционные уже давно уничтожены. Подобная схема обсуждалась Назарбаевым в недрах администрации президента и в кругу приближенных лиц еще в 2014 году!



Мы абсолютно были правы, когда писали, что «именно с целью еще большего укрепления трона, установления династической системы преемственности власти, Назарбаев планирует новые «конституционные поправки», которые будут приняты в этом году. Можно ожидать, что Мажилис и Сенат за 15 минут примут оные, естественно под разговоры о «триумфе демократии и либерализма». Новые изменения в Конституции несколько увеличат полномочия парламента и правительства, не меняя сути и политического содержания режима».



Все протестные настроения в обществе в Астане надеются аккумулировать через эту мышиную возню «конституционных поправок» и обещаний «демократических преобразований». При этом будет продолжена прежняя политика разграбления национальных богатств, продажи миллионов гектаров земли иностранным компаниям, переноса грязного производства из Китая, приватизации оставшихся активов добывающих предприятий и месторождений, коммерциализации медицины и образования, дальнейшего повышения пенсионного возраста.



Это копошение также будет создавать красивую картинку для Запада, когда диктатор будет постоянно размахивать этими «реформами», как подтверждением своей приверженности «демократическому пути», при этом фактически ничего не меняя. Хитрый лис подобными «поправками» уводит себя и свою семейку из под удара и одновременно остается на троне.



Наоборот, для правящей семьи это будет хорошим маневром для удержания власти в своих руках, утверждая своих родичей и шестерок на ключевые посты через марионеточный парламент. Под этим прикрытием в стране фактически будет установлена династическая форма правления, где та же Дарига Назарбаева став премьером, а затем и новым президентом, будет надежным регентом при малолетних сыновьях Елбасы, а его племянники и внуки возьмут другие ключевые высоты.



Этот процесс будет и уже сопровождается новыми переделами собственности и власти, а под каток чисток и репрессий за мнимые «заговоры» полетят головы всех, кто может в реальности или потенциально оказаться на пути Назарбаева и его хищных династических отпрысков. Правда, данный обманный «транзит» не сможет уже успокоить или удовлетворить недовольные широкие народные массы, и даже часть правящей «элиты», отодвигаемой от кормушки и трона.



Нынешняя ситуация напоминает до боли такие же уловки и действия Николая II, который после начала первой русской революции 1905 года, предлагал обществу совещательную булыгинскую Думу, но этим уже не смог замирить разбуженные массы, шедшие к открытому вооруженному восстанию. Так и здесь, Назарбаев повторяет данные шаги в тщетной надежде отсрочить революцию и свой бесславный конец, пытаясь вновь и вновь обмануть народ.



Мы же со своей стороны должны пропагандировать и везде повторять лозунги героических нефтяников Жанаозена, которые в декабре 2011 года выдвинули требования:



- Отставки Назарбаева и его правительства!



- Роспуска Парламента! Недоверие всем существующим партиям!



- Полной национализации всей добывающей и крупной промышленности под контролем трудовых коллективов!



- Создания новой общенациональной демократической Федерации классовых профсоюзов и Рабочей Партии, способной бороться за власть и коренное изменение всего социально-экономического и политического курса в пользу большинства!



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