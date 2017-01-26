В Чечне растёт число не только пойманных игиловцев, в Бахчисарае - "Хизб ут-Тахрир"

В крымском городе Бахчисарае проходит спецоперация по ликвидации ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России). Как сообщил глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов, сотрудники ФСБ пришли в дома подозреваемых и проводят там досмотры и обыски, передает РИА "Новости".

"Правоохранители проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий по выявлению активистов "Хизб ут-Тахрир". Мы неоднократно предупреждали крымчан о том, что силы извне будут использовать все возможности для проникновения в Крым, поэтому задача правоохранителей состоит в том, чтобы пресечь эти действия", - приводит слова Смирнова ТАСС. Информации о каких-либо задержаниях от силовиков пока не поступало.

Одновременно в Сети появилась информация об обысках в доме жителя Бахчисарая Сейрана Салиева. Ранее он был оштрафован судом после того, как с минарета мечети объявил местным жителям об обысках в городе, в ходе которых был задержан заместителя председателя запрещенного в России меджлиса крымских татар Ильми Умеров, обвиняемый в экстремизме. В настоящее время Умеров находится на свободе, но утверждает, что 27 января ФСБ намерена предъявить ему обвинение в новой редакции. Накануне в Крыму был задержан адвокат Умерова - Николай Полозов.

Информацию об обыске в доме Салиева подтвердил в Facebook его адвокат Эмиль Курбединов. Он также сообщил, что его самого по дороге к Салиеву задержали сотрудники ДПС. Вместе с Курбединовым в машине находился еще один адвокат Эдем Семедляев. Некоторые СМИ сообщили, что он тоже задержан, однако судя по всему, это не так. На своей странице в Fecabook Семедляев разместил видеозапись задержания Курбединова. В комментарии "Интерфаксу" он также сообщил, что его коллегу задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД Крыма (Центр "Э"). "Эмиль задержан Центром "Э", а у нас (в адвокатской конторе) проводится обыск", - сказал адвокат. Другие подробности он не сообщил. МВД Крыма ситуацию не комментирует.

Ранее об обысках в офисе адвокатов сообщил журналист Антон Наумлюк. В своем Twitter он также написал, что следственные мероприятия проводятся и в доме Курбединова в Симферополе. По его словам, речь идет о деле об экстремизме. Журналист отметил, что Курбединову скоро будут избирать меру пресечения.

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (Партия исламского освобождения) - международная религиозно-политическая организация, созданная в 1953 году. Ее участники ставят целью устранение неисламских правительств и возвращение мусульман к "истинно исламскому образу жизни".

В ряде стран "Хизб ут-Тахрир" признана террористической и запрещена. Членов группировки периодически выявляют и задерживают. Так, накануне сообщалось о пресечении деятельности ячейки "Хизб ут-Тахрир" в Татарстане, где они планировали совершить теракты на Казанском авиационном заводе.

В 2016 году в Крыму было задержано 11 предполагаемых последователей "Хизб ут-Тахрир", участвовавших в деятельности местных ячеек организации. По данным ТАСС, двое из них уже осуждены в Ростове-на-Дону. Еще пятеро были взяты под стражу 13 октября 2016 года - это крымчанин Тимур Абдуллаев, а также Узеир Абдуллаев, Рустем Исмаилов, Айдер Салединов и Эмил Джемаденов, которые обвиняются по ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации").

Тем временем и в Чечне с начала прошлой недели задержаны более 60 участников бандподполья, связанных с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ, запрещена в РФ). Об этом ТАСС в понедельник, 16 января, сообщил источник в правоохранительных органах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Еще четверо подозреваемых в терроризме, по его словам, были убиты, так как оказали вооруженное сопротивление силовикам.

При проведении спецоперации сотрудники республиканского МВД и управления Федеральной службы войск Росгвардии нейтрализовали "разветвленную сеть экстремистов, закупавших и хранивших оружие, готовящих теракты на территории СКФО и вербовавших молодежь в ИГ", сообщил источник.

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