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Московский листок

Парламентская "оппозиция" согласует с Кириенко кандидатов в президенты

Опубликовано 26.01.2017 в разделе комментариев 5

Парламентская "оппозиция" согласует с Кириенко кандидатов в президенты

Лидеры КПРФ и «Справедливой России» намерены в ближайшее время обсудить с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко, кто выдвинется от партий на президентские выборы, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

«Нам все обещают, что эта встреча (с Кириенко) будет, но пока мы ждем», – рассказал изданию источник в руководстве «Справедливой России». По словам первого заместителя председателя фракции СП, депутата Госдумы Александра Буркова, партия намерена принять участие в президентских выборах в 2018 году и выдвинуть своего кандидата. Это может быть нынешний лидер партии 63-летний Сергей Миронов, но решение пока не принято. «У Сергея Михайловича есть и опыт участия в президентской кампании, и готовность баллотироваться», - подчеркнул он. Другой, близкий к Кремлю, собеседник издания не исключил участия в выборах самого Буркова. По его словам, его участие было бы интереснее с точки зрения повышения интереса к выборам из-за низких рейтингов Миронова.

По данным декабрьского опроса ВЦИОМа, личный рейтинг Миронова как лидера партии - всего 3,6%. В марте 2012 года на президентских выборах лидер справороссов занял последнее место, набрав 3,85% голосов.

При этом принципиальная позиция Кремля состоит в том, чтобы президентская кампания прошла при высокой явке избирателей. По словам Сергея Кириенко, основной кандидат «должен победить при очень высокой явке — 70%» и с результатом 70% голосов.

Открытым остается вопрос об участии в президентской кампании 72-летнего Геннадия Зюганова. Четырехкратный участник президентских выборов, традиционно занимающий второе место, он может уступить место более молодым кандидатам, полагают собеседники издания в партии и эксперты.

По словам главы ВЦИОМа Валерия Федорова Зюганов, как и Жириновский «уже сильно всем надоели». В Кремле не против участия Зюганова в выборах 2018 года, однако не рассчитывают, что его кандидатура сможет повысить интерес к предстоящим выборам. По словам близкого к Кремлю собеседника издания, решение по кандидату от КПРФ также будет принято по итогам встречи с Кириенко. По его данным, она может состояться в ближайшее время.

Кандидатом от ЛДПР, скорее всего, станет 70-летний Владимир Жириновский. Несмотря на его возраст, дискуссии о выдвижении другого партийного кандидата не идет, говорят источники, близкие к руководству ЛДПР. По словам собеседника издания, близкого к администрации президента, Жириновский нужен власти, чтобы повысить явку, и его выдвижение считают в Кремле основным вариантом. Сам Жириновский уже объяв­ил на сайте партии о намерении выдвигаться.

По словам главы Международного института политической экспертизы Евгения Минченко, участие в выборах Зюганова, Жириновского и Миронова выгодно Кремлю, на их фоне Путин будет выглядеть куда активнее и сильнее.

В свою очередь, доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман отмечает, что лидеры парламентской оппозиции к выборам 2018 года подходят «очень постаревшими, и они очень много раз до этого баллотировались». «Как загнать публику на это представление, все больше на поминающее советские «гонки на лафетах», понять трудно», - говорит политолог.

По мнению политолога Игоря Бунина, Миронов, Зюганов и Жириновский не смогут обеспечить высокой явки, которая нужна Кремлю. По его словам, вне «поля deja vu» в качестве главной альтернативы в Кремле обсуждалась кандидатура Алексея Навального, который после ноябрьского решения Верховного суда, отправившего «дело «Кировлеса» на пересмотр, получил право баллотироваться. «У меня такое впечатление, что в последнее время идея разрешить Навальному участвовать в избирательной кампании была отклонена, но она была», - отметил Бунин.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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выборы будут очень напоминать новогодний голубой огонек...
Барсик написал 26.01.2017 15:02
20 лет одни и те же рожи от которых уже тошнит
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(без названия)
Надоели написал 26.01.2017 14:37
Зюганов - Жириновский - Миронов. Один и тот же цирк, который продолжается уже 25 лет. Боятся даже менять престарелых клоунов, а то ведь как бы чего не вышло.
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выборы все стремительней превращаются в фарс
случайнозашел написал 26.01.2017 14:36
без Навального Кремлю не обойтись. Походу в этой ситуации только он сможет превнести какую-то интригу.
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И эти нелюди еще что-то хотят...
Szanya написал 26.01.2017 14:19
И эти нелюди еще что-то хотят, какого-то доверия народа, не-а, не дождутся, бунт будет такой беспощадный, как они играют в какие-то там выборы, так и им боком выйдет этот лохотрон. Вопрос другой, на чьей стороне будет историческая правда, и как поведут себя Левые Товарищи, насколько сумеют быстро организоватьс, перестроить работу в новых реалиях, хотя к тому времени Тов.Удальцов выйдет, неплохой организатор, умеет договаривваться.
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при таких спойлерах-старперах реальная явка будет на уровне 25%
корнхолио написал 26.01.2017 13:56
Напишут, конечно и 70% или 170%. Элехторат наш все стерпит. Но весь мир смеяться будет.
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