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Московский листок

Постновогодний мордобой возле "Чеховской" спровоцировало наличие "кислотного" дэнс-клуба

Опубликовано 26.01.2017 в разделе комментариев 2

криминал беспредел москва собянин новый год
Постновогодний мордобой возле "Чеховской" спровоцировало наличие "кислотного" дэнс-клуба

Шесть человек были направлены в медицинские учреждения после участия в драке в центре столицы ночью со среды на четверг, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах. 

По его словам, драка произошла на Страстном бульваре около дома 8. "Пострадали шестеро мужчин, все они направлены в медицинские стационары", - сказал собеседник агентства. 

Источник пояснил, что драка произошла между двумя небольшими компаниями нетрезвой молодежи. По его данным, в ней приняли участие до десяти человек. В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили информацию о драке, однако сообщили о меньшем количестве пострадавших. 

"По предварительным данным между молодыми людьми произошёл конфликт. По прибытии полиции часть из них скрылись. Трое были направлены в медучреждения",- сказал дежурный пресс-службы. 

По его словам, в настоящий момент полиция предпринимает меры для установления личностей и задержания остальных участников драки.

- Около 22 часов, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - я там проходил, с партсобрания возвращался, видел длиннющую очередь в бар и дэнс-клуб, который там работает примерно года два как, а раньше-то всё было тихо, когда на углу дома 8 был вход в "Международный промышленный банк", но с начала кризиса банк сдал в субаренду помещения под "кислотный" клуб, и пошло-поехало, назад в 90-е, очередь за кайфом и дэнсингом перегородила пешеходную зону, это и могло быть причиной драки, клубу там явно не место, после горячих ночей снаружи на проезжей части обнаруживались даже полные тёмного дорогого пива бокалы - вон какое "социально значимое" место возле Чеховской библиотеки появилось-то при Собянине!.. 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
правофланговый написал 26.01.2017 14:53
Драки бывали и в СССР на танцплощадках и в 80 на дискотеках в ДК проводимых как правило. Тогда хоть танцевали сейчас даже не танцуют, просто толпятся. Омобенне на дискотеках До антиалкогольног указа Горбачева, потом потише стало. НО ведь тогодда - 50 копеек, потом рубль, на дискотеки ходили даже солдаты в увольнении. А сейчас ой в клубы таакой входной - рублей 1000 не меньше и там еще надо что-то заказывать. В этом отношении точно хочу в СССР.
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мОте Дрочеру , нарциссу, поету, писателю,професссианальному рев=.....!( это он сам себя так называет
доктор жЫдоведоФФДальС//Ский)))* написал 26.01.2017 14:31
мОтя, а ты под раздачу не попал?
АААААААААааааааааа.... слинял значит.
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