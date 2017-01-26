Постновогодний мордобой возле "Чеховской" спровоцировало наличие "кислотного" дэнс-клуба

Шесть человек были направлены в медицинские учреждения после участия в драке в центре столицы ночью со среды на четверг, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

По его словам, драка произошла на Страстном бульваре около дома 8. "Пострадали шестеро мужчин, все они направлены в медицинские стационары", - сказал собеседник агентства.

Источник пояснил, что драка произошла между двумя небольшими компаниями нетрезвой молодежи. По его данным, в ней приняли участие до десяти человек. В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили информацию о драке, однако сообщили о меньшем количестве пострадавших.

"По предварительным данным между молодыми людьми произошёл конфликт. По прибытии полиции часть из них скрылись. Трое были направлены в медучреждения",- сказал дежурный пресс-службы.

По его словам, в настоящий момент полиция предпринимает меры для установления личностей и задержания остальных участников драки.

- Около 22 часов, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - я там проходил, с партсобрания возвращался, видел длиннющую очередь в бар и дэнс-клуб, который там работает примерно года два как, а раньше-то всё было тихо, когда на углу дома 8 был вход в "Международный промышленный банк", но с начала кризиса банк сдал в субаренду помещения под "кислотный" клуб, и пошло-поехало, назад в 90-е, очередь за кайфом и дэнсингом перегородила пешеходную зону, это и могло быть причиной драки, клубу там явно не место, после горячих ночей снаружи на проезжей части обнаруживались даже полные тёмного дорогого пива бокалы - вон какое "социально значимое" место возле Чеховской библиотеки появилось-то при Собянине!..