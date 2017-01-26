Володин пообещал законодательно оформить идеи патриарха Кирилла

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал сделать все необходимое для того, чтобы идеи, озвученные патриархом Кириллом реализовывались "в форме законов". "У вас были предложения, которые вы озвучили, конкретные предложения. Это еще раз подчеркивает толерантное отношение между РПЦ и депутатами. Думаю, что депутаты также услышат голос пастыря и РПЦ и постараются сделать все для того, чтобы ваши озвученные проблемы от имени жителей нашей России, от имени прихожан, будут в форме законов реализованы, и через этот диалог мы сможем многое решать", - цитирует спикера РИА Новости.

Напомним, в ходе V рождественских парламентских встреч в Госдуме патриарх Кирилл попросил депутатов поэтапно решить проблему абортов в стране, ограничить деятельность существующих в стране микрофинансовых организаций, а также подумать о возможности создания в России «банка для бедных».

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