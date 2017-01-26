В Москве средняя сумма взятки выросла в 2,5 раза за год

Средняя сумма взяток в Москве в 2016 году выросла в 2,5 раза и составила более 2 млн рублей, заявил на расширенной коллегии ГУ МВД по Москве глава столичной полиции Олег Баранов.

"Средняя сумма взятки возросла в 2,5 раза и превысила 2 млн рублей", - цитирует Баранова ТАСС. По его словам, в минувшем году преступлений коррупционной направленности выявлено на 17 % больше, чем в 2015 году. Он также отметил, что на 18% возросло число преступлений, совершенных организованными группами.

В 2015 году, как сообщалось ранее, средняя сумма взяток в столице превышала 650 тысяч рублей, увеличившись по сравнению с 2014 годом также почти вдвое. Тогда в московской полиции заявили, что это в 3,5 раза больше, чем в среднем по России.

Напомним, по данным Генеральной прокуратуры в России за 2016 год за совершение коррупционных преступлений были осуждены свыше 13 тыс. человек. Всего в 2016 году было выявлено более 300 тыс. нарушений коррупционной направленности. По результатам их рассмотрения 72,6 тыс. лиц были наказаны в дисциплинарном порядке, в том числе 383 лица были уволены в связи с утратой доверия. По материалам прокуроров следственные органы возбудили 3,7 тыс. уголовных дел.